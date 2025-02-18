Соседи не поверят своим глазам: эти 5 сортов роз превратят вашу перголу в сказку

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Чтобы оформить перголу, рекомендуется выбирать сорта с гибкими и податливыми ветвями, которые легко направлять. Эти пять роз идеально подходят для искусства поддержки.

Фото: Own work by own, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пергола с розами

Очаровательные, нежные, вечные и ароматные, розы являются одними из самых популярных и знаковых цветов в мире. Но задумывались ли вы о розах для украшения вашей перголы? Хотя многие вьющиеся растения подходят для декорирования этой садовой конструкции, этот культовый куст является эталоном для внесения нотки поэзии в ваши внешние пространства. Тем не менее, не все розы подходят для этой цели. Какие сорта предпочесть? Каковы их характеристики?

Али Баба: роза с 8 золотыми медалями

Али Баба – это вьющаяся роза, покрывающаяся двойными цветами персиково-оранжевого цвета. Её цветы диаметром 7 см издают нежный аромат с июня до первых заморозков. Темная листва хорошо защищена от болезней, что делает ее отличным выбором для начинающих садоводов.

Её высота достигает примерно 2,5 метров. Награжденный восемью раз, он получил первую премию в категории вьющихся роз от SNHF (Национального общества садоводства Франции) в 2012 году.

Красавица Лондона: вьющийся куст с впечатляющими цветами

Эта роза, очень популярная в Великобритании, выделяется исключительными размерами своих цветов, которые могут достигать 12 сантиметров. Они имеют абрикосовый персиковый цвет и издают фруктовый и интенсивный аромат. Мощный и устойчивый к болезням, этот вьющийся куст особенно ценится за свою способность адаптироваться к различным типам почвы. Высота этого сорта может достигать 4 метров.

Новый рассвет: нежность перламутрового оттенка

С двойными розами с помятыми лепестками диаметром около 8 см, эта очень романтичная вьющаяся роза высотой 5 метров отличается розовым перламутровым цветом своих цветов, которые немного темнее в центре. Этот куст с легким сладким ароматом имеет два периода цветения: с июня по июль и с октября по ноябрь. Новый рассвет подходит для любых типов почвы, но предпочитает хорошо обработанные земли.

Золотой мальчик: его желтый цвет освещает сад

Роза Golden Boy – это вьющийся куст, который производит множество желтых цветов. Его цветы диаметром 10 сантиметров полу-двойные и имеют около двадцати лепестков. Их аромат легкий и очень приятный. Этот куст с темно-зеленой и блестящей листвой может достигать примерно 2,5 метров в высоту и цветет все лето. Он очень устойчив и легок в уходе. Этот сорт также был награжден SNHF в 2017 году.

Лагуна: устойчивый и щедрый вьющийся куст

Очень устойчивый к болезням, роза Лагуна удивляет обилием своих двойных цветов, которые цветут в саду на протяжении 4-5 месяцев. Помимо того, что она имеет 40 лепестков, фруктовый аромат и диаметр 10 сантиметров, эти цветы также ценятся за их насыщенный и яркий розовый цвет. Ее вечнозеленая листва, ярко-зеленого цвета, прочная и может достигать высоты до 2,5 метров.

Уточнения

Пе́ргола (итал. pergola от лат. pergula — навес, пристройка) — в садово-парковом искусстве — навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца.

