Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир
Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"
Переобучение для россиян: 360 профессий, которые можно освоить бесплатно

Прощаемся с влажностью: это растение решит ваши проблемы в доме

1:42
Садоводство » Комнатные цветы

Это растение не только красиво, но и полезно: оно без труда решит все проблемы с влажностью в вашем доме!

К сожалению, проблемы с влажностью часто встречаются дома, особенно в таких местах, как ванные комнаты. Если вы оказались в подобной ситуации, не волнуйтесь: у нас есть решение в виде очаровательного маленького зелёного растения! Способный поглощать влагу из воздуха даже в самых влажных помещениях, таких как ванная комната, он прост, доступен, эффективен и эстетичен: в нём есть всё, чтобы порадовать! Это хлорофитум.

В чём опасность влажности в помещении?

Избыточная влажность в помещении может представлять различную опасность как для вашего благополучия , так и для целостности вашего дома. На самом деле, это может быстро привести к образованию плесени и грибка. Эти неприятности могут не только нанести непоправимый ущерб стенам, межплиточным швам и мебели, но и представлять угрозу вашему здоровью, вызывая аллергию и проблемы с дыханием.

Пылевые клещи, частая причина аллергии и астмы, также размножаются быстрее и обильнее во влажной среде. Кроме того, чрезмерная влажность приводит к деформации древесины, порче металла, отслаиванию обоев и краски и даже к повреждению вашей одежды, книг, мебели и других материальных ценностей.

Наконец, чем более влажно в помещении, тем менее оно комфортно: ваш сон будет нарушен, могут появиться неприятные запахи, усилится жара, а потребление энергии может резко возрасти!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Этот двигатель не требует бензина, не загрязняет воздух и живёт дольше, чем холодильник
Авто
Этот двигатель не требует бензина, не загрязняет воздух и живёт дольше, чем холодильник Аудио 
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Еда и рецепты
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением Аудио 
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Забудьте про соковый детокс, иначе ваш кишечник объявит забастовку
Конфеты не так вредны, как кажется! Разбираем популярные мифы
Ореховые, сливочные, нежные — как растительное молоко меняет вкус блинов
Засияет чистотой: возьмите это с кухни и бросьте в унитаз
Яичные скорлупы и уксус: натуральное удобрение для вашего сада
Сверлить катализатор – это как лечить зубы дрелью
Открытые горизонты: у иностранцев растёт интерес к поездкам в Россию
Как понять, что собака переживает во сне: узнайте, что означают её звуки
Жилет снова в тренде: четыре способа носить его стильно в 2025 году
Дочь Илона Маска рассказала, что узнала о рождении брата из соцсетей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.