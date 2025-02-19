Дачники не зря ищут кротовые норы! Эта земля пригодится каждому

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты на участке — проблема для многих огородников. Но опытные дачники не спешат расстраиваться, а наоборот, используют появление этих насекомоядных с пользой! Они собирают грунт из кротовых нор и применяют его для выращивания рассады и комнатных растений. Почему это действительно полезно?

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Чем хорош грунт от кротовых нор?

Рыхлая структура. Кроты не могут рыть слишком твёрдую почву, поэтому если они появились на участке, значит, земля достаточно мягкая и воздушная.

Отсутствие вредителей. Прокладывая туннели, кроты уничтожают насекомых и личинок, которые могли бы повредить корни растений.

Чистота. Такой грунт отлично подходит для рассады, потому что он свободен от крупных сорных частиц.

Как использовать кротовый грунт?

— Собранную землю можно сразу добавлять в горшки с рассадой или комнатными цветами.

— Чтобы сделать грунт ещё более плодородным, добавьте немного несгоревших древесных остатков.

— Используйте этот лайфхак для улучшения качества почвы на грядках!

Так что не спешите бороться с кротами — иногда они приносят немалую пользу!

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

