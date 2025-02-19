Дачники не зря ищут кротовые норы! Эта земля пригодится каждому

Кроты на участке — проблема для многих огородников. Но опытные дачники не спешат расстраиваться, а наоборот, используют появление этих насекомоядных с пользой! Они собирают грунт из кротовых нор и применяют его для выращивания рассады и комнатных растений. Почему это действительно полезно?
Рыхлая структура. Кроты не могут рыть слишком твёрдую почву, поэтому если они появились на участке, значит, земля достаточно мягкая и воздушная.
Отсутствие вредителей. Прокладывая туннели, кроты уничтожают насекомых и личинок, которые могли бы повредить корни растений.
Чистота. Такой грунт отлично подходит для рассады, потому что он свободен от крупных сорных частиц.
— Собранную землю можно сразу добавлять в горшки с рассадой или комнатными цветами.
— Чтобы сделать грунт ещё более плодородным, добавьте немного несгоревших древесных остатков.
— Используйте этот лайфхак для улучшения качества почвы на грядках!
Так что не спешите бороться с кротами — иногда они приносят немалую пользу!
Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?