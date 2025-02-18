Секрет опытных дачников: добавьте это в грунт — и рассада будет мощной

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хорошая почва — залог крепкой и здоровой рассады. Именно от состава грунта зависит, насколько быстро и успешно взойдут семена. Есть одна неожиданная добавка, которая делает землю питательной, мягкой и идеально подходящей для молодых растений.

Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада

Речь идёт о… пшеничной крупе!

Как правильно подготовить почву для рассады

Шаг 1. Возьмите небольшую глубокую ёмкость, например, стаканчик.

Шаг 2. Насыпьте в него 1 столовую ложку пшеничной крупы.

Шаг 3. Залейте крупу водой так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Оставьте на 24 часа для набухания.

Шаг 4. Смешайте набухшую крупу с грунтом в пропорции 1 часть крупы на 10 частей почвы.

После этого почва становится воздушной, питательной и мягкой, создавая идеальные условия для прорастания семян. Такой метод помогает получить крепкую и здоровую рассаду, а значит, значительно увеличивает шансы на богатый урожай!

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

