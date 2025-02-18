Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?
Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения
Как украсить стены без лишних затрат? Простые идеи, которые освежат интерьер

Как вырастить любисток: советы для вашего сада и цветочного горшка

2:14
Садоводство » Советы

Солодка, известная как «бабушкина секретная специя», вновь завоевывает популярность благодаря своим уникальным кулинарным и лечебным свойствам. Эта трава не только способствует поддержанию здоровья легких и почек, но и обладает мощными очищающими свойствами. Мы расскажем, как вырастить любисток на вашей клумбе или в горшке и какую пользу он может принести вашему дому.

Любисток
Фото: flickr.com by 阿橋 HQ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Любисток

Любисток — выносливое растение, которое при правильном уходе не подвержено болезням. Ключ к успешному выращиванию — преодоление первоначальных трудностей при посадке. Вот несколько простых советов:

  1. Выбор семян: покупайте качественные семена у надежных производителей. Перед посевом замочите их в воде на 2-3 часа для ускорения прорастания.
  2. Подготовка почвы: используйте легкую, дренируемую почву, предпочтительно смесь садовой и цветочной почвы.
  3. Посадка: сейте семена в саду или горшках весной или осенью.
  4. Защита растений: накрывайте молодые растения на ночь для защиты от неблагоприятных погодных условий.
  5. Местоположение: солодка любит солнце, но растет и в слегка затененных, влажных участках.

Лечебные свойства любистока впечатляют: он поддерживает мочевыводящие пути, помогает при пищеварительных расстройствах, защищает суставы от воспалений и облегчает аллергические реакции. Кроме того, он очищает кровь и поддерживает здоровье легких и почек.

На кухне любисток может стать великолепным дополнением:

  • Супы и соусы: добавляйте его листья в бульоны и соусы для усиления вкуса.
  • Маринады и салаты: мелко нарезанные листья придают особый аромат мясным маринадам и овощным салатам.

Выращивание любистока в домашних условиях не только украсит ваш сад, но и обогатит ваши кулинарные навыки. С минимальными усилиями вы сможете наслаждаться ароматной и полезной травой. Добавьте любисток в свой сад и дом, и откройте для себя его множество преимуществ!

Уточнения

Люби́сто́к (лат. Levisticum) — многолетнее травянистое растение; род семейства Зонтичные.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Экономика и бизнес
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Выбираете стол для школьника? Вот что нужно знать, чтобы сэкономить
В США прокомментировали обсуждения в ЕС об отправке войск на Украину
От радости до стресса: когда лай собаки несет скрытую угрозу
Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России
Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.