Этих растений боятся комары! Вот что нужно посадить на участке

Вы можете посадить определенные растения для отпугивания комаров рядом с летней верандой, зоной отдыха или окнами.
Лаванда отпугивает как животных, так и насекомых своим резким ароматом. Кроме того, это растение очень выносливо и засухоустойчиво. Лаванде требуется только солнечное место и хорошо дренированная почва. Лаванда может переносить многие климатические условия, однако лучше всего растение чувствует себя в более теплых регионах.
Это однолетнее растение, также славящееся своим специфическим запахом. Аромат бархатцев также отпугнет комаров. Вы можете выращивать эти цветы рядом со своим домом или местами, где вас беспокоят комары.
Кроме того, яркие и красивые цветы украсят ваш сад и отпугнут других вредителей: белокрылок, тлю, томатных червей.
Трава цитронеллы (или лемонграсса), известная своим характерным запахом, является наиболее часто используемым натуральным ингредиентом в репеллентах от комаров. Живое растение в вашем саду будет более эффективным в отпугивании комаров.
Кроме того, лемонграсс не требует особого ухода. Вы можете посадить его в большой горшок или на солнечном участке.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?