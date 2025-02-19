Три хитрости, чтобы розы и другие цветы как можно дольше оставались в вазе

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти три хитрости помогут вам сохранить цветы в вазе как можно дольше.

Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Букет роз на окне

Поставьте цветы в вазу как можно быстрее

Максимальная продолжительность нахождения цветов без воды составляет всего 1-3 часа. Кроме того, розы плохо переносят морозы.

Сделайте розам чистую срезку

Перед тем, как поместить розы в воду, срежьте стебли под углом и сразу же поместите цветы в воду. Это важно, потому что если вы будете слишком долго ждать между срезанием розы и помещением ее в воду, в стебле будут образовываться пузырьки воздуха, что может привести к тому, что роза станет плохо увлажненной.

Острым предметом обрежьте стебли. Обычные ножницы часто недостаточно остры для этой задачи. При обрезке роз вам понадобится либо очень острый нож, либо секатор.

Регулярно меняйте воду

Ежедневно меняйте воду в вазе. Когда вы меняете воду в вазе, обязательно сделайте розам свежую срезку.

Кроме того, используйте один или два пакета (в зависимости от того, сколько вам нужно) подкормки для цветов.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.



