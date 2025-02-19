Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за неприхотливость и красивые глянцевые листья. Однако он цветёт крайне редко, а вокруг него сложилось множество мифов и примет.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замиокулькас

Опасен ли замиокулькас?

Растение содержит ядовитый сок, который есть в листьях, стеблях и корнях. Если жидкость попадёт на кожу, могут появиться раздражение и ожогоподобные пятна. Также замиокулькас способен вызывать:

Аллергические реакции (насморк, кашель, высыпания).

Расстройства пищеварения при случайном проглатывании.

Нарушение зрения при контакте с глазами.

Поэтому растение не рекомендуется в домах с маленькими детьми и животными.

Важно! При пересадке и обрезке используйте перчатки, а после работы тщательно мойте руки.

Народные приметы: богатство или одиночество?

Существует два противоположных мнения:

Привлекает богатство — считается, что замиокулькас приносит финансовый успех, а если он зацветёт, хозяев ждут замужество, беременность и карьерный рост.

— считается, что замиокулькас приносит финансовый успех, а если он зацветёт, хозяев ждут замужество, беременность и карьерный рост. "Мужегон" — есть поверье, что растение отталкивает мужчин и обрекает незамужних женщин на одиночество.

А что, если замиокулькас засох? Согласно приметам, это может сулить финансовые трудности и даже разлад в семье.

Стоит ли держать замиокулькас дома?

Если у вас нет маленьких детей и животных, а приметы вас не пугают — растение станет стильным украшением интерьера и символом богатства. Главное — ухаживать за ним с осторожностью!

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

