Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству

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Садоводство

Замиокулькас — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за неприхотливость и красивые глянцевые листья. Однако он цветёт крайне редко, а вокруг него сложилось множество мифов и примет.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Опасен ли замиокулькас?

Растение содержит ядовитый сок, который есть в листьях, стеблях и корнях. Если жидкость попадёт на кожу, могут появиться раздражение и ожогоподобные пятна. Также замиокулькас способен вызывать:

  • Аллергические реакции (насморк, кашель, высыпания).
  • Расстройства пищеварения при случайном проглатывании.
  • Нарушение зрения при контакте с глазами.

Поэтому растение не рекомендуется в домах с маленькими детьми и животными.

Важно! При пересадке и обрезке используйте перчатки, а после работы тщательно мойте руки.

Народные приметы: богатство или одиночество?

Существует два противоположных мнения:

  • Привлекает богатство — считается, что замиокулькас приносит финансовый успех, а если он зацветёт, хозяев ждут замужество, беременность и карьерный рост.
  • "Мужегон" — есть поверье, что растение отталкивает мужчин и обрекает незамужних женщин на одиночество.

А что, если замиокулькас засох? Согласно приметам, это может сулить финансовые трудности и даже разлад в семье.

Стоит ли держать замиокулькас дома?

Если у вас нет маленьких детей и животных, а приметы вас не пугают — растение станет стильным украшением интерьера и символом богатства. Главное — ухаживать за ним с осторожностью!

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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