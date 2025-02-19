Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству

Замиокулькас — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за неприхотливость и красивые глянцевые листья. Однако он цветёт крайне редко, а вокруг него сложилось множество мифов и примет.
Растение содержит ядовитый сок, который есть в листьях, стеблях и корнях. Если жидкость попадёт на кожу, могут появиться раздражение и ожогоподобные пятна. Также замиокулькас способен вызывать:
Поэтому растение не рекомендуется в домах с маленькими детьми и животными.
Важно! При пересадке и обрезке используйте перчатки, а после работы тщательно мойте руки.
Существует два противоположных мнения:
А что, если замиокулькас засох? Согласно приметам, это может сулить финансовые трудности и даже разлад в семье.
Если у вас нет маленьких детей и животных, а приметы вас не пугают — растение станет стильным украшением интерьера и символом богатства. Главное — ухаживать за ним с осторожностью!
Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
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