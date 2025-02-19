Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Потеря слуха у кошек: причины, симптомы и что делать
Выгоды для обеих сторон: эксперт о возвращении американских нефтяных компаний в РФ
Популярные направления для отдыха на весенние праздники: Египет, Таиланд и ОАЭ
Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости
РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине
Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день
Кристофер Уокен: я женат более 50 лет, я самый обычный человек
Самое идеальное женское тело в мире по версии ИИ: результат вас удивит

Где нельзя хранить садовый инвентарь? 3 места, которые губят инструменты

1:16
Садоводство

Многие дачники замечают, что лопаты, грабли, секаторы, ножницы и другие садовые инструменты быстро покрываются ржавчиной. Чаще всего в этом винят некачественный металл, но на самом деле причина в неправильном хранении.

Садовый инструмент
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовый инструмент

Где нельзя оставлять садовый инвентарь?

  • Около крыльца — даже если инструмент кажется сухим, утренние росы и осадки со временем приведут к появлению ржавчины.
  • Возле компостного ящика — влажность в этой зоне всегда повышенная, а пары органики ускоряют процесс коррозии.
  • Прямо на грядке — грязь и влага быстро разрушат лезвия секаторов и мотыги, сделав их тупыми и хрупкими.

Как правильно хранить инструменты?

  • Выделите сухое и чистое помещение (например, сарай, гараж или специальный блок для хранения).
  • После работы очищайте инвентарь от грязи и влаги, сушите и при необходимости смазывайте маслом.
  • Для хранения используйте крючки, полки или ящики, чтобы инструменты не касались земли и друг друга.

Правильное хранение продлевает срок службы садового инвентаря, сохраняя его в рабочем состоянии на долгие годы!

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии Аудио 
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Садоводство, цветоводство
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Выгоды для обеих сторон: эксперт о возвращении американских нефтяных компаний в РФ
Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости
РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине
Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день
Кристофер Уокен: я женат более 50 лет, я самый обычный человек
Самое идеальное женское тело в мире по версии ИИ: результат вас удивит
Тайный метод избавления от тёмных кругов под глазами всего за неделю — результаты вас удивят!
Крабы, поступающие из России, становятся хитом в китайских супермаркетах
Эти водители не смогут оплатить штраф со скидкой — кого коснулись изменения
Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.