Где нельзя хранить садовый инвентарь? 3 места, которые губят инструменты

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники замечают, что лопаты, грабли, секаторы, ножницы и другие садовые инструменты быстро покрываются ржавчиной. Чаще всего в этом винят некачественный металл, но на самом деле причина в неправильном хранении.

Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый инструмент

Где нельзя оставлять садовый инвентарь?

Около крыльца — даже если инструмент кажется сухим, утренние росы и осадки со временем приведут к появлению ржавчины.

— даже если инструмент кажется сухим, утренние росы и осадки со временем приведут к появлению ржавчины. Возле компостного ящика — влажность в этой зоне всегда повышенная, а пары органики ускоряют процесс коррозии.

— влажность в этой зоне всегда повышенная, а пары органики ускоряют процесс коррозии. Прямо на грядке — грязь и влага быстро разрушат лезвия секаторов и мотыги, сделав их тупыми и хрупкими.

Как правильно хранить инструменты?

Выделите сухое и чистое помещение (например, сарай, гараж или специальный блок для хранения).

После работы очищайте инвентарь от грязи и влаги, сушите и при необходимости смазывайте маслом.

Для хранения используйте крючки, полки или ящики, чтобы инструменты не касались земли и друг друга.

Правильное хранение продлевает срок службы садового инвентаря, сохраняя его в рабочем состоянии на долгие годы!

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве.

