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Сосед не пересаживал смородину и теперь покупает ягоды на рынке — вот почему это важно

3:48
Садоводство

Задумывались ли вы, что смородина способна расти на одном месте до 20 лет? Однако уже после 15 лет её урожайность заметно снижается. Чтобы вернуть кустарнику былую продуктивность, рекомендуется пересадка. Давайте разберёмся, как и когда лучше это сделать.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Почему стоит пересадить смородину

Существует несколько причин, по которым пересадка становится необходимой:

  • Проблемы с местоположением: планируется строительство или рядом выросло дерево, создающее тень.
  • Заболевания куста: растение начало болеть, и лечение не приносит результатов.
  • Проблемы с почвой: участок стал регулярно затапливаться.
  • Разрастание куста: смородина мешает другим растениям.
  • Снижение урожайности: длительное выращивание на одном месте привело к истощению почвы.

Когда лучше пересаживать смородину

Оптимальные периоды для пересадки — весна и осень.

  • Весенняя пересадка: проводится, когда почва освободилась от снега, просохла и прогрелась до +7…+10°C, но почки ещё не набухли. В большинстве регионов это апрель-май, на юге — март. Лучше выбрать прохладный пасмурный день или мелкий дождик.

  • Осенняя пересадка: начинается с массовым листопадом и завершается за пару недель до устойчивых морозов. В средней полосе России это первая-вторая декада октября; в Сибири и на Урале — конец сентября-начало октября; на юге — октябрь-ноябрь.

Подготовка к пересадке

  1. Выбор нового места: смородина любит хорошо освещённые участки с рыхлой, питательной, нейтральной по кислотности почвой. Избегайте низин и мест с близким залеганием грунтовых вод.

  2. Подготовка почвы: перекопайте участок, удалите сорняки. На каждый квадратный метр внесите ведро перегноя или компоста, добавьте 15-20 г сульфата калия и суперфосфата. Хорошо полейте почву.

  3. Подготовка куста: за день до пересадки обильно полейте растение. Обрежьте старые, больные и повреждённые ветви. Свяжите оставшиеся побеги, чтобы не повредить их при пересадке.

Пошаговая инструкция по пересадке

  1. Выкопка куста: обкопайте растение в радиусе 20-25 см от центра на глубину 30-35 см. Аккуратно извлеките куст, стараясь сохранить корневую систему.

  2. Подготовка посадочной ямы: размер ямы — примерно 40х60 см. На дно насыпьте слой дренажа (например, мелкий гравий), затем слой подготовленной почвосмеси.

  3. Посадка: установите куст в яму, расправьте корни. Засыпьте землёй, уплотните, обильно полейте. После полива почва может осесть, поэтому при необходимости добавьте ещё земли.

  4. Мульчирование: покройте приствольный круг слоем мульчи (торф, перегной) толщиной 5-10 см для сохранения влаги и защиты корней.

Уход после пересадки

В первые недели после пересадки особенно важно обеспечить растению комфортные условия:

  • Полив: регулярный, но без застоя воды.
  • Рыхление: предотвращает образование почвенной корки и улучшает доступ кислорода к корням.
  • Мульчирование: сохраняет влагу и защищает от сорняков.
  • Подкормка: через месяц после пересадки внесите комплексное удобрение.

Соблюдение этих рекомендаций поможет смородине быстро адаптироваться на новом месте и радовать обильным урожаем.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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