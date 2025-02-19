Ваши помидоры трескаются? Вы совершаете эту распространённую ошибку

Треснувшие помидоры — распространённая проблема среди дачников. Если таких плодов немного, это не страшно. Но когда каждый второй или третий томат покрывается трещинами, нужно срочно пересмотреть уход за растениями. Основные причины — неправильный полив и избыток удобрений.
Томаты, как и люди, испытывают жажду. Если почва долго остаётся сухой, растения впитывают воду слишком жадно, а кожура плодов не успевает растянуться. В результате избыток влаги приводит к разрывам.
Что делать?
Особенно важно следить за влажностью в теплицах! Там почва высыхает быстрее, что делает плоды более уязвимыми.
Избыток питательных веществ может спровоцировать быстрый рост плодов, из-за чего их кожица не выдерживает натяжения.
Как избежать проблемы?
Следуя этим простым правилам, вы получите крепкие, целые и сочные томаты, без единой трещины!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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