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Ваши помидоры трескаются? Вы совершаете эту распространённую ошибку

1:54
Садоводство

Треснувшие помидоры — распространённая проблема среди дачников. Если таких плодов немного, это не страшно. Но когда каждый второй или третий томат покрывается трещинами, нужно срочно пересмотреть уход за растениями. Основные причины — неправильный полив и избыток удобрений.

Томаты "Бычье сердце"
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты "Бычье сердце"

1. Неправильный полив — главная причина растрескивания

Томаты, как и люди, испытывают жажду. Если почва долго остаётся сухой, растения впитывают воду слишком жадно, а кожура плодов не успевает растянуться. В результате избыток влаги приводит к разрывам.

Что делать?

  • Поливайте регулярно, не допуская пересыхания почвы.
  • В жаркие дни используйте двойной полив: сначала увлажните землю, дайте воде впитаться, затем полейте ещё раз.
  • В прохладную погоду поливайте раз в 5 дней, но так, чтобы грунт не пересыхал.

Особенно важно следить за влажностью в теплицах! Там почва высыхает быстрее, что делает плоды более уязвимыми.

2. Слишком много удобрений — тоже плохо

Избыток питательных веществ может спровоцировать быстрый рост плодов, из-за чего их кожица не выдерживает натяжения.

Как избежать проблемы?

  • Соблюдайте нормы внесения подкормок.
  • Не используйте слишком концентрированные растворы удобрений.

Как предотвратить растрескивание томатов?

  • Поливайте равномерно и регулярно, не дожидаясь пересыхания почвы.
  • В теплицах следите за влажностью грунта.
  • Используйте умеренные дозы удобрений.
  • Подкормки разводите по инструкции, избегая излишней концентрации.

Следуя этим простым правилам, вы получите крепкие, целые и сочные томаты, без единой трещины!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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