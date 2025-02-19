Лучшая клубника растет у тех, кто не заморачивается: узнайте, в чем их секрет

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание клубники из семян — увлекательный процесс, позволяющий получить здоровые и урожайные растения. Однако успех зависит от правильного выбора сроков посева и тщательного ухода за рассадой.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Оптимальные сроки посева семян клубники

Время посева семян клубники на рассаду варьируется в зависимости от региона и сорта растения.

Средняя полоса России, включая Подмосковье: с середины февраля по начало марта.

Урал и Сибирь: конец марта — конец апреля, с учетом погодных условий конкретного года.

Ленинградская область: с середины до конца марта.

Южные регионы: конец января — февраль.

Сроки посева также зависят от сорта клубники:

Раннеспелые сорта: февраль.

Среднеспелые сорта: с середины марта до середины апреля.

Позднеспелые сорта: конец апреля — начало мая.

Подготовка семян и почвы

Для успешного выращивания рассады важно правильно подготовить семена и грунт.

Обработка семян: свежие семена клубники рекомендуется обработать фунгицидом или стимулятором роста. Если семена покрыты специальной оболочкой, дополнительная обработка не требуется. Стратификация: для улучшения всхожести семена смешивают с влажным субстратом (например, смесью речного песка и торфа) и помещают в холодильник при температуре 0…+4°C на 2-3 недели. Подготовка почвы: идеальная почвосмесь должна быть рыхлой, питательной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию (pH 5,5-6,5). Рекомендуется смешать 2 части дерновой земли, 2 части перегноя или компоста и 1 часть песка. Перед посевом почву следует обеззаразить, прокалив в духовке при 90°C в течение 30 минут или пропарив на водяной бане.

Посев семян и уход за рассадой

После подготовки семян и почвы можно приступать к посеву:

Посев: семена равномерно распределяют по поверхности увлажненной почвы, не заделывая их в грунт, так как для прорастания им необходим свет. Создание парникового эффекта: емкость с посевами накрывают прозрачной крышкой или пленкой для поддержания высокой влажности. Условия прорастания: оптимальная температура для прорастания семян — +20…+25°C. После появления всходов укрытие постепенно снимают. Освещение: рассаде требуется 12-часовой световой день. При недостатке естественного света используют фитолампы. Полив: почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды. Рекомендуется использовать опрыскивание или полив через поддон.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вырастить крепкую и здоровую рассаду клубники, готовую к пересадке в открытый грунт.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

