Лучшая клубника растет у тех, кто не заморачивается: узнайте, в чем их секрет

Выращивание клубники из семян — увлекательный процесс, позволяющий получить здоровые и урожайные растения. Однако успех зависит от правильного выбора сроков посева и тщательного ухода за рассадой.
Время посева семян клубники на рассаду варьируется в зависимости от региона и сорта растения.
Сроки посева также зависят от сорта клубники:
Для успешного выращивания рассады важно правильно подготовить семена и грунт.
Обработка семян: свежие семена клубники рекомендуется обработать фунгицидом или стимулятором роста. Если семена покрыты специальной оболочкой, дополнительная обработка не требуется.
Стратификация: для улучшения всхожести семена смешивают с влажным субстратом (например, смесью речного песка и торфа) и помещают в холодильник при температуре 0…+4°C на 2-3 недели.
Подготовка почвы: идеальная почвосмесь должна быть рыхлой, питательной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию (pH 5,5-6,5). Рекомендуется смешать 2 части дерновой земли, 2 части перегноя или компоста и 1 часть песка. Перед посевом почву следует обеззаразить, прокалив в духовке при 90°C в течение 30 минут или пропарив на водяной бане.
После подготовки семян и почвы можно приступать к посеву:
Посев: семена равномерно распределяют по поверхности увлажненной почвы, не заделывая их в грунт, так как для прорастания им необходим свет.
Создание парникового эффекта: емкость с посевами накрывают прозрачной крышкой или пленкой для поддержания высокой влажности.
Условия прорастания: оптимальная температура для прорастания семян — +20…+25°C. После появления всходов укрытие постепенно снимают.
Освещение: рассаде требуется 12-часовой световой день. При недостатке естественного света используют фитолампы.
Полив: почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды. Рекомендуется использовать опрыскивание или полив через поддон.
Соблюдение этих рекомендаций позволит вырастить крепкую и здоровую рассаду клубники, готовую к пересадке в открытый грунт.
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