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Больше никакой потери урожая! Как защитить плоды от птиц без вреда для них

Садоводство

Птицы — настоящие помощники в саду. Они уничтожают насекомых-вредителей, включая тлю, гусениц и даже комаров. Однако они же могут превратиться в проблему, если начинают лакомиться урожаем. Особенно они любят черешню, вишню, малину и смородину.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Как отпугнуть птиц, не причиняя им вреда?

Опытные садоводы знают, что самым эффективным методом защиты остаётся отражение света и шумовые эффекты. Один из самых простых и доступных способов — использование обычной кухонной фольги.

Как использовать фольгу для защиты ягод и фруктов?

  1. Возьмите леску или тонкую верёвку и натяните её между деревьями или кустами.
  2. Нарежьте фольгу на полоски и закрепите их на леске.
  3. Ветер будет раскачивать полоски, создавая шум, а солнечные лучи — отражаться от них, что отпугнёт птиц.

Пернатые воспринимают блестящие предметы и резкие звуки как сигнал опасности, поэтому стараются держаться подальше от таких мест.

Почему этот метод лучше других?

  • Не вредит птицам, они продолжат защищать сад от вредителей.
  • Простой и доступный — достаточно иметь под рукой фольгу и леску.
  • Работает без химикатов и сложных конструкций.

Теперь ваш урожай будет в безопасности, а птицы продолжат приносить пользу саду!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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