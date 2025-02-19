Больше никакой потери урожая! Как защитить плоды от птиц без вреда для них

Птицы — настоящие помощники в саду. Они уничтожают насекомых-вредителей, включая тлю, гусениц и даже комаров. Однако они же могут превратиться в проблему, если начинают лакомиться урожаем. Особенно они любят черешню, вишню, малину и смородину.
Опытные садоводы знают, что самым эффективным методом защиты остаётся отражение света и шумовые эффекты. Один из самых простых и доступных способов — использование обычной кухонной фольги.
Пернатые воспринимают блестящие предметы и резкие звуки как сигнал опасности, поэтому стараются держаться подальше от таких мест.
Теперь ваш урожай будет в безопасности, а птицы продолжат приносить пользу саду!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?