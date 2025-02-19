Какие токсины поглощает сансевиерия? Узнайте, почему её стоит держать дома

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сансевиерия, известная в народе как "тещин язык" или "щучий хвост", — одно из самых неприхотливых и полезных комнатных растений. Оно не только украшает интерьер, но и очищает воздух, делая атмосферу в доме более здоровой. Благодаря своей устойчивости к разным условиям, сансевиерия идеально подходит даже для начинающих цветоводов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сансевиерия

Польза сансевиерии для здоровья

Это растение не просто радует глаз, но и приносит реальную пользу:

Очищает воздух — поглощает токсичные вещества (формальдегид, бензол, ксилол, трихлорэтилен, оксиды азота).

— поглощает токсичные вещества (формальдегид, бензол, ксилол, трихлорэтилен, оксиды азота). Выделяет кислород ночью , улучшая качество сна (в отличие от большинства растений, которые ночью поглощают кислород).

, улучшая качество сна (в отличие от большинства растений, которые ночью поглощают кислород). Обладает антисептическими свойствами, выделяя фитонциды, которые дезинфицируют воздух.

Минимальный уход — идеальный выбор для занятых людей

Сансевиерия удивительно неприхотлива:

Растёт где угодно — в тени, на ярком солнце, при искусственном освещении.

— в тени, на ярком солнце, при искусственном освещении. Редко нуждается в поливе — достаточно 1 раза в 2-3 недели.

— достаточно 1 раза в 2-3 недели. Не требовательна к влажности воздуха и температуре - легко переносит даже сухость в квартире зимой.

- легко переносит даже сухость в квартире зимой. Легко размножается — можно просто разделить корневище или укоренить листовые черенки.

Почему сансевиерия должна быть в каждом доме?

Этот зелёный помощник не только украсит ваш интерьер, но и сделает воздух чище, а сон — крепче. Минимальный уход и высокая выживаемость делают его идеальным растением для дома и офиса!

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

