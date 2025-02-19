Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы привыкли считать, что соль губительна для растений, ведь её высокая концентрация делает почву непригодной для выращивания культур. Однако при правильном применении солёная вода может стать отличным средством защиты лука и чеснока от вредителей и болезней.

Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Почему стоит поливать лук и чеснок солёной водой?

Главная цель процедуры — защита от луковой мухи, которая может полностью уничтожить урожай. Личинки этого вредителя проникают внутрь луковиц, вызывая их гниение. Солевой раствор отпугивает насекомых и предотвращает заражение. Кроме того, такой полив помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Как правильно поливать солёной водой?

Возьмите 200-500 граммов соли (лучше мелкого помола, так как она быстрее растворяется). Растворите её в 10 литрах воды. Поливайте растения под корень, избегая попадания на листья. Через 30 минут промойте грядки чистой водой, чтобы избежать засоления почвы.

Такой метод помогает сохранить здоровье лука и чеснока, но применять его следует не чаще 2-3 раз за сезон, чтобы не навредить грунту.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

