Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Мы привыкли считать, что соль губительна для растений, ведь её высокая концентрация делает почву непригодной для выращивания культур. Однако при правильном применении солёная вода может стать отличным средством защиты лука и чеснока от вредителей и болезней.
Главная цель процедуры — защита от луковой мухи, которая может полностью уничтожить урожай. Личинки этого вредителя проникают внутрь луковиц, вызывая их гниение. Солевой раствор отпугивает насекомых и предотвращает заражение. Кроме того, такой полив помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.
Такой метод помогает сохранить здоровье лука и чеснока, но применять его следует не чаще 2-3 раз за сезон, чтобы не навредить грунту.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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