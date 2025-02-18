Как выбрать листовую бегонию? ТОП-10 эффектных сортов для дома

Листовые бегонии — одни из самых эффектных декоративных растений. Их ценят не за цветение, а за необычную окраску листьев, которая может варьироваться от насыщенно-зелёной до серебристой, бордовой и даже почти чёрной. Кроме того, бегонии неприхотливы и подходят как для домашнего выращивания, так и для оранжерей.
Фото: https://www.flickr.com/photos/blumenbiene/22669311052/ by Maja Dumat from Deutschland (Germany), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония королевская
Зачем удалять цветы у листовых бегоний?
Хотя бегонии цветут, их цветки мелкие и невзрачные. Цветение ослабляет растение, поэтому, чтобы сохранить декоративность листьев, рекомендуется удалять цветоносы в самом начале их появления.
Популярные виды листовых бегоний
Пятнистая бегония (Begonia maculata)
Крупные тёмно-зелёные листья с серебристыми крапинками.