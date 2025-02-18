Как выбрать листовую бегонию? ТОП-10 эффектных сортов для дома

Листовые бегонии — одни из самых эффектных декоративных растений. Их ценят не за цветение, а за необычную окраску листьев, которая может варьироваться от насыщенно-зелёной до серебристой, бордовой и даже почти чёрной. Кроме того, бегонии неприхотливы и подходят как для домашнего выращивания, так и для оранжерей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/blumenbiene/22669311052/ by Maja Dumat from Deutschland (Germany), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бегония королевская

Зачем удалять цветы у листовых бегоний?

Хотя бегонии цветут, их цветки мелкие и невзрачные. Цветение ослабляет растение, поэтому, чтобы сохранить декоративность листьев, рекомендуется удалять цветоносы в самом начале их появления.

Популярные виды листовых бегоний

Пятнистая бегония (Begonia maculata)

Крупные тёмно-зелёные листья с серебристыми крапинками.

Напоминает по форме крылья ангела.

Подходит для просторных помещений и оранжерей.

Каролинолистная бегония (Begonia carolineifolia Regel)

Длинные черешки (до 40 см), пальчато-рассечённые листья (30 см).

Цветёт с февраля мелкими розоватыми цветами.

Старейший декоративный вид.

Борщевиковолистная бегония (Begonia heracleifolia)

Листья похожи на листья борщевика, но их окраска зависит от освещения.

Хорошо переносит разный уровень освещённости.

Тигровая бегония (Begonia tiger)

Компактный куст до 30 см.

Листья с пятнистым рисунком в салатовых, чёрных и коричневых оттенках.

Металлическая бегония (Begonia metallica)

Листья с металлическим отливом и красноватыми прожилками.

Любит умеренно влажную почву и тень.

Вьюнковая бегония (Begonia convolvulacea)

Быстрорастущий вьющийся стебель.

Подходит для вертикального озеленения.

Краснолистная бегония (Begonia erythrophylla)

Глянцевые листья с тёмно-красным низом.

Цветёт с декабря по апрель.

Бегония Мэсона (Begonia masoniana) — "Железный крест”

Светло-зелёные листья с крестовидным тёмно-коричневым узором.

Королевская бегония (Begonia rex)

Один из самых популярных видов.

Разнообразие сортов с яркой окраской листьев.

Лучшие сорта королевской бегонии

Escargot — листья закручены в спираль, зелёно-коричневые с серебристой полосой.

— листья закручены в спираль, зелёно-коричневые с серебристой полосой. Cartagena — тёмно-зелёные листья с серебристыми пятнами.

— тёмно-зелёные листья с серебристыми пятнами. Mini Merry Christmas — красновато-малиновая листва с белыми крапинками.

— красновато-малиновая листва с белыми крапинками. Black Fang — почти чёрные листья с жёлтыми прожилками.

— почти чёрные листья с жёлтыми прожилками. Dollar Down — небольшие вишнёвые листья с тёмной каймой.

— небольшие вишнёвые листья с тёмной каймой. Pearl de Paris — серебристо-серые листья с красноватыми жилками.

— серебристо-серые листья с красноватыми жилками. Chocolate Cream — листовая пластинка с эффектным сочетанием зелёного и коричневого оттенков.

Как ухаживать за листовыми бегониями?

Избегайте прямых солнечных лучей.

Умеренный полив без застоя воды.

Опрыскивайте воздух, но не листья.

Удаляйте цветки, чтобы растение не ослабевало.

Бегонии — это не просто растения, а настоящее украшение интерьера. Выбирайте по вкусу и наслаждайтесь их необычной красотой!

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.

