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Как выбрать листовую бегонию? ТОП-10 эффектных сортов для дома

Садоводство

Листовые бегонии — одни из самых эффектных декоративных растений. Их ценят не за цветение, а за необычную окраску листьев, которая может варьироваться от насыщенно-зелёной до серебристой, бордовой и даже почти чёрной. Кроме того, бегонии неприхотливы и подходят как для домашнего выращивания, так и для оранжерей.

Бегония королевская
Фото: https://www.flickr.com/photos/blumenbiene/22669311052/ by Maja Dumat from Deutschland (Germany), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония королевская

Зачем удалять цветы у листовых бегоний?

Хотя бегонии цветут, их цветки мелкие и невзрачные. Цветение ослабляет растение, поэтому, чтобы сохранить декоративность листьев, рекомендуется удалять цветоносы в самом начале их появления.

Популярные виды листовых бегоний

  1. Пятнистая бегония (Begonia maculata)
  • Крупные тёмно-зелёные листья с серебристыми крапинками.
  • Напоминает по форме крылья ангела.
  • Подходит для просторных помещений и оранжерей.
  1. Каролинолистная бегония (Begonia carolineifolia Regel)
  • Длинные черешки (до 40 см), пальчато-рассечённые листья (30 см).
  • Цветёт с февраля мелкими розоватыми цветами.
  • Старейший декоративный вид.
  1. Борщевиковолистная бегония (Begonia heracleifolia)
  • Листья похожи на листья борщевика, но их окраска зависит от освещения.
  • Хорошо переносит разный уровень освещённости.
  1. Тигровая бегония (Begonia tiger)
  • Компактный куст до 30 см.
  • Листья с пятнистым рисунком в салатовых, чёрных и коричневых оттенках.
  1. Металлическая бегония (Begonia metallica)
  • Листья с металлическим отливом и красноватыми прожилками.
  • Любит умеренно влажную почву и тень.
  1. Вьюнковая бегония (Begonia convolvulacea)
  • Быстрорастущий вьющийся стебель.
  • Подходит для вертикального озеленения.
  1. Краснолистная бегония (Begonia erythrophylla)
  • Глянцевые листья с тёмно-красным низом.
  • Цветёт с декабря по апрель.
  1. Бегония Мэсона (Begonia masoniana) — "Железный крест”
  • Светло-зелёные листья с крестовидным тёмно-коричневым узором.
  1. Королевская бегония (Begonia rex)
  • Один из самых популярных видов.
  • Разнообразие сортов с яркой окраской листьев.

Лучшие сорта королевской бегонии

  • Escargot — листья закручены в спираль, зелёно-коричневые с серебристой полосой.
  • Cartagena — тёмно-зелёные листья с серебристыми пятнами.
  • Mini Merry Christmas — красновато-малиновая листва с белыми крапинками.
  • Black Fang — почти чёрные листья с жёлтыми прожилками.
  • Dollar Down — небольшие вишнёвые листья с тёмной каймой.
  • Pearl de Paris — серебристо-серые листья с красноватыми жилками.
  • Chocolate Cream — листовая пластинка с эффектным сочетанием зелёного и коричневого оттенков.

Как ухаживать за листовыми бегониями?

  • Избегайте прямых солнечных лучей.
  • Умеренный полив без застоя воды.
  • Опрыскивайте воздух, но не листья.
  • Удаляйте цветки, чтобы растение не ослабевало.

Бегонии — это не просто растения, а настоящее украшение интерьера. Выбирайте по вкусу и наслаждайтесь их необычной красотой!

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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