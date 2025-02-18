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Кому чай с мятой? Больше не нужно тратить деньги — своя зелень растёт дома на подоконнике

2:56
Садоводство

Выращивание мяты на подоконнике — отличный способ обеспечить себя свежей и ароматной зеленью круглый год. Мята не только придаст особый вкус вашим блюдам и напиткам, но и станет стильным украшением интерьера. Рассмотрим, как правильно посадить и ухаживать за мятой в домашних условиях.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Выбор сорта и подготовка к посадке

Для домашнего выращивания подойдут такие сорта мяты, как перечная, лимонная, кудрявая и ментоловая. Вы можете приобрести семена в специализированных магазинах или использовать черенки от уже растущего растения.

Подготовка грунта и емкости

  • Грунт: мята предпочитает рыхлую и плодородную почву. Оптимальная смесь состоит из садовой земли, торфа, перегноя и речного песка в равных пропорциях.

  • Емкость: выберите широкий горшок или ящик с дренажными отверстиями. Это обеспечит отток лишней влаги и предотвратит загнивание корней.

Посадка мяты

Посев семян

  1. Заполните емкость подготовленным грунтом, слегка увлажните его.

  2. Разложите семена по поверхности, присыпьте тонким слоем земли (около 0,5 см).

  3. Накройте посевы пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

  4. Поставьте емкость в теплое место с температурой 20-25 °C.

Первые всходы появятся через 2-3 недели. После этого укрытие можно снять.

Размножение черенками

  1. Срежьте верхушечные побеги длиной 8-10 см от здорового растения.

  2. Удалите нижние листья и поместите черенки в воду до появления корней (примерно 1-2 недели).

  3. Укоренившиеся черенки посадите в подготовленный грунт.

Уход за мятой на подоконнике

  • Освещение: мята любит свет, но прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Оптимально разместить растение на восточном или западном подоконнике. В зимний период рекомендуется дополнительное освещение фитолампами.

  • Полив: поддерживайте почву во влажном состоянии, избегая пересыхания и застойной влаги. Летом поливайте чаще, зимой — умеренно.

  • Температура: идеальная температура для роста мяты — 20-25 °C. Зимой допустимо снижение до 18 °C, но не ниже.

  • Подкормка: раз в месяц вносите комплексные органические удобрения для поддержания роста и аромата растения.

Сбор урожая

Регулярно прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать рост новых веточек и предотвратить вытягивание растения. Собранные листья используйте свежими или сушите для заготовки на зиму.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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