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Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше

3:05
Садоводство

Хотите вырастить сладкую и крупную морковь? Успех начинается с правильной посадки и ухода. Давайте разберёмся, как достичь отличного урожая.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Когда сажать морковь

Оптимальные сроки посева моркови зависят от региона:

  • Средняя полоса и Северо-Запад: с конца апреля по май.

  • Урал и северные регионы: начало мая.

  • Сибирь: конец мая.

Ранние сорта сеют первыми, чтобы собрать урожай к середине лета. Среднепоздние сорта высаживают позже, чтобы корнеплоды не переросли и хорошо хранились.

Подготовка почвы

Морковь предпочитает плодородные, рыхлые почвы. Идеальные предшественники: бобовые, кабачки, огурцы, картофель, томаты, перцы. Свежий навоз не рекомендуется. Лучше использовать перепревший компост или перегной, внесенный за год до посадки. Грядки перекапывают на глубину 25-35 см, особенно на тяжёлых глинистых почвах.

Подготовка семян

Семена моркови содержат эфирные масла, замедляющие прорастание. Для улучшения всхожести рекомендуется:

  1. Замачивание: погрузить семена в горячую воду (около 60 °C) на несколько минут, затем в холодную. Повторить несколько раз.

  2. Проращивание: после замачивания семена завернуть во влажную ткань и оставить при комнатной температуре на 5-6 дней, не допуская пересыхания.

  3. Подсушивание: перед посевом слегка подсушить семена до сыпучего состояния.

Посев моркови

Для равномерного посева:

  • Подготовка бороздок: на глубину 2-3 см с расстоянием между рядами 15-20 см.

  • Посев: семена смешивают с сухой заваркой или песком для равномерного распределения.

  • Засыпка: присыпать бороздки рыхлой землей и слегка уплотнить.

  • Мульчирование: для сохранения влаги покрыть грядки тонким слоем торфа или перегноя.

Уход за всходами

После появления всходов важно:

  • Прореживание: первое — при появлении 1-2 настоящих листьев, оставляя 2-3 см между растениями; второе — через 2-3 недели, увеличивая расстояние до 4-6 см.

  • Полив: регулярный, чтобы почва была равномерно влажной, но без застоя воды.

  • Рыхление и прополка: после полива для предотвращения образования корки и удаления сорняков.

  • Подкормка: при необходимости, особенно на бедных почвах, использовать комплексные минеральные удобрения.

Сбор и хранение урожая

Убирают морковь в сухую погоду, осторожно подкапывая корнеплоды. После сбора обрезают ботву, оставляя 1-2 см. Для хранения выбирают здоровые, неповреждённые корнеплоды, укладывая их в ящики с песком или опилками в прохладном месте.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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