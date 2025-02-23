Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание перца — дело хлопотное, но можно упростить процесс, если сразу посеять семена без дальнейшей пикировки. Это не только снижает стресс для растений, но и экономит время. Главное — помнить несколько ключевых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий перец

Подготовка почвы и емкостей

Чтобы рассада росла крепкой, ей нужен рыхлый и питательный грунт. Подойдет смесь на основе торфа, дерновой земли и перегноя в пропорции 2:5:3. Важно, чтобы почва хорошо удерживала влагу, но при этом не закисала.

Для посадки лучше использовать индивидуальные емкости: пластиковые стаканчики объемом 200-500 мл, торфяные горшочки или таблетки. В каждой емкости должно быть дренажное отверстие, чтобы избежать застоя воды.

Обработка семян перед посевом

Семена перед посадкой стоит подготовить. Их можно замочить на 20 минут в слабом растворе марганцовки, затем промыть чистой водой. Для лучшего прорастания полезно подержать их 4-6 часов в растворе стимулятора роста.

Посев семян

В подготовленные емкости насыпают влажный грунт, оставляя около 1 см до края. В каждую емкость кладут 2-3 семечка на глубину 1 см, присыпают землей и слегка уплотняют. Затем накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место (+25…+28 °C).

После появления первых всходов (через 5-7 дней) укрытие снимают, а рассаду переносят в хорошо освещенное место. Температуру снижают до +20…+25 °C днем и +16…+18 °C ночью.

Уход за рассадой

Полив должен быть умеренным, без пересушивания или переувлажнения. Когда у рассады появится 4-5 настоящих листьев, в каждом стаканчике оставляют один крепкий росток, а слабые удаляют.

Через 2 недели после появления всходов проводят первую подкормку, а затем повторяют её каждые 10-14 дней. За 10 дней до высадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать: выносят на свежий воздух, постепенно увеличивая время.

Высадка в открытый грунт

Когда на растении появится 8-12 настоящих листьев и почва прогреется до +15 °C, рассаду можно высаживать в грунт. Перец предпочитает теплые, защищенные от ветра участки с рыхлой почвой. Оптимальное расстояние между кустами — 40-50 см.

Преимущества метода без пикировки

Растения не подвергаются стрессу при пересадке.

Корневая система развивается лучше, что ускоряет рост.

Экономится время и силы на уход за рассадой.

Если соблюдать эти простые правила, можно получить крепкие кустики перца, которые быстро адаптируются в открытом грунте и дадут хороший урожай.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

