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Почва решает всё: хотите рассаду, которая не падает в обморок при первой пересадке? Вот что делать

2:42
Садоводство

Выбор подходящего грунта для рассады — ключевой шаг к получению крепких и здоровых растений. Садоводы часто сталкиваются с дилеммой: использовать покупную почву или приготовить собственную смесь. Рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов, а также основные требования к качественному грунту.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Требования к грунту для рассады

Качественный грунт должен обладать следующими характеристиками:

  • Питательность: содержать необходимые макро- и микроэлементы для роста растений.
  • Влагоёмкость: хорошо впитывать и удерживать влагу.
  • Рыхлость: обеспечивать корням доступ к кислороду.
  • Чистота: быть свободным от патогенных микроорганизмов и семян сорняков.
  • Нейтральная кислотность: оптимальный уровень pH для большинства культур.

Покупной грунт: плюсы и минусы

Готовые почвенные смеси широко представлены в магазинах и имеют свои преимущества:

  • Удобство: не требует времени на подготовку.
  • Сбалансированный состав: многие производители добавляют необходимые питательные вещества и раскислители.

Однако есть и недостатки:

  • Качество: не всегда соответствует заявленному, возможны отклонения в составе.
  • Стоимость: при больших объёмах посадок затраты могут быть значительными.

Собственный грунт: достоинства и недостатки

Приготовление грунта самостоятельно позволяет контролировать его состав:

  • Экономичность: использование доступных компонентов снижает расходы.
  • Адаптация: почва с вашего участка помогает рассаде легче перенести пересадку.

Но следует учитывать:

  • Трудоёмкость: требует времени и усилий на сбор и подготовку компонентов.
  • Риск заражения: без должной обработки возможны болезни растений.

Рекомендации по приготовлению собственного грунта

Для создания качественной почвенной смеси рекомендуется использовать:

  • Низинный торф: обеспечивает лёгкость и воздухопроницаемость.
  • Дерновая земля: источник питательных веществ.
  • Перлит или вермикулит: улучшают структуру и влагоудерживающие свойства.
  • Песок: повышает дренажные свойства.

Важно провести дезинфекцию компонентов, чтобы избежать заражения рассады. Это можно сделать, прокалив почву в духовке или обработав её раствором марганцовки.

Выбор между покупным и собственным грунтом зависит от ваших возможностей и предпочтений. Главное — обеспечить рассаде оптимальные условия для роста, учитывая все необходимые характеристики почвы.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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