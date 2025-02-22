Они казались идеальной парой, но в огороде развели войну — кого нельзя сажать вместе

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые растения в вашем огороде могут быть настоящими "врагами"? Неправильное соседство культур способно не только снизить урожайность, но и привести к болезням растений. Давайте рассмотрим шесть пар растений, которые лучше не сажать рядом.

Фото: Freepik by prostooleh Работа в огороде

1. Лук и горох

Все виды лука, включая репчатый, порей и шнитт-лук, угнетают рост гороха. Соседство с чесноком также неблагоприятно для гороха.

2. Перец и бобовые

Перец и бобовые культуры, такие как фасоль и горох, подвержены общим заболеваниям, например, антракнозу. Совместная посадка может способствовать распространению этой болезни.

3. Морковь и укроп

Хотя многие считают, что морковь и укроп — отличные соседи, на самом деле они могут угнетать рост друг друга. Совместная посадка может привести к снижению урожайности обеих культур.

4. Капуста и виноград

Соседство капусты и винограда нежелательно, так как капуста может негативно влиять на вкус виноградных ягод. Кроме того, их совместное выращивание может способствовать распространению общих вредителей.

5. Латук и брокколи

Посадка латука (салата) рядом с брокколи может привести к ухудшению всхожести и роста салатных листьев. Эти культуры конкурируют за одни и те же питательные вещества, что негативно сказывается на их развитии.

6. Листовая горчица и свекла

Листовая горчица и свекла плохо растут рядом из-за конкуренции за питательные вещества и возможного взаимного угнетения. Разделение этих культур на грядках поможет избежать проблем с их ростом.

Правильное планирование посадок и учет совместимости растений помогут вам избежать многих проблем в огороде и получить богатый урожай.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

