Хотели крупную свёклу, а выросли мышиные хвостики? Возможно, вы делаете эту ошибку

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мелкие корнеплоды свёклы — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Причины могут быть разнообразными, но основные из них связаны с питанием растений, поливом и качеством почвы.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

1. Недостаточное питание

Свёкла требует регулярных подкормок для полноценного развития. Рекомендуется проводить как минимум три подкормки за сезон:

Первая: в фазе 2-3 настоящих листьев, с упором на азотные удобрения.

Вторая: через 2-3 недели после первой, с использованием комплексных удобрений.

Третья: в начале августа, с акцентом на фосфор и калий.

Такой подход обеспечит растения необходимыми элементами на всех этапах роста.

2. Неправильный полив

Режим полива играет ключевую роль в формировании крупных корнеплодов. После появления всходов рекомендуется поливать свёклу раз в 7-10 дней. В период активного роста корнеплодов частоту полива следует увеличить. За 2-3 недели до уборки урожая поливы прекращают, чтобы избежать растрескивания плодов.

3. Неподходящая почва

Свёкла предпочитает лёгкие, плодородные почвы с нейтральной реакцией (pH 6,0-7,5). На тяжёлых глинистых грунтах корнеплоды часто вырастают мелкими и деформированными. Для улучшения структуры почвы рекомендуется:

Вносить органические вещества, такие как компост или перепревший навоз.

Проводить известкование кислых почв для достижения оптимального pH.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить крупную и сочную свёклу, радующую своим вкусом и внешним видом.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

