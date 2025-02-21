Этот простой лайфхак поможет вырастить мандариновое дерево: даже если у вас гибнут кактусы

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание мандарина из косточки в домашних условиях — увлекательное занятие, способное украсить интерьер и порадовать ароматными плодами. Хотите узнать, как превратить обычную косточку в цветущее деревце? Следуйте нашим рекомендациям, и у вас всё получится!

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цитрусовое дерево

Подготовка семян

Начните с выбора качественных семян. Предпочтительны косточки гибридных сортов мандарина, так как они обладают высокой всхожестью и быстрее развиваются. Семена должны быть крупными, целыми и без повреждений. Для повышения шансов на успех рекомендуется замочить косточки во влажной марле или салфетке и оставить в тёплом месте на несколько дней, поддерживая влажность ткани. Это способствует набуханию семян и ускоряет прорастание.

Посадка семян

После проращивания подготовьте небольшой горшок с дренажными отверстиями. Почва должна быть питательной, нейтральной или слабокислой, без содержания торфа. Идеально подойдёт смесь из листовой земли, перегноя и песка в соотношении 2:2:1. Посадите косточку на глубину 1-2 см, слегка уплотните почву и увлажните её.

Накройте горшок полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой для создания парникового эффекта и поставьте в светлое место, избегая прямых солнечных лучей.

Уход за сеянцем

Первые всходы появятся через 2-4 недели. Снимите укрытие и обеспечьте растению достаточное освещение, оптимально — на южном подоконнике. Поливайте умеренно, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Регулярно опрыскивайте листья тёплой водой для поддержания необходимой влажности. Подкармливайте мандарин два раза в месяц комплексным удобрением для цитрусовых растений.

Пересадка и формирование кроны

По мере роста пересаживайте мандарин в более просторные горшки, желательно весной. Для формирования красивой кроны прищипывайте верхушки побегов после появления 4-5 листьев. Это стимулирует ветвление и придаёт деревцу декоративный вид.

Цветение и плодоношение

При правильном уходе мандарин, выращенный из косточки, может зацвести и начать плодоносить через 5-6 лет. Для ускорения этого процесса рекомендуется прививка культурного сорта на ваше деревце. Оптимальные условия — достаточное освещение, регулярный полив и подкормки, а также поддержание влажности воздуха.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

