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Просто посадите это рядом с помидорами, и теперь даже вредители будут обходить ваши грядки стороной

2:22
Садоводство

Выращивание помидоров — любимое занятие многих дачников. Однако для получения обильного урожая важно учитывать, какие растения станут лучшими соседями для томатов. Правильный выбор компаньонов не только улучшит рост и плодоношение, но и защитит от вредителей и болезней.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

Корнеплоды: гармоничное соседство

Свекла, морковь и репа прекрасно уживаются с помидорами, их можно высаживать даже на одной грядке. Такое соседство способствует улучшению структуры почвы и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.

Бахчевые культуры: неожиданные партнеры

Дыни, арбузы и тыквы могут расти рядом с томатами, создавая взаимовыгодные условия. Однако важно учитывать потребности этих культур в пространстве и солнечном свете, чтобы избежать конкуренции.

Пряные травы: естественная защита и улучшение вкуса

Базилик, шалфей, мята и чабрец не только обогащают вкус помидоров, но и отпугивают многих вредителей благодаря своему аромату. Посадка этих трав рядом с томатами способствует повышению их иммунитета и улучшению качества плодов.

Листовая зелень: эффективное использование пространства

Салаты, шпинат, щавель и петрушка быстро созревают и не затеняют помидоры, что делает их отличными соседями. Кроме того, они помогают сохранять влагу в почве и препятствуют росту сорняков.

Лук и чеснок: природные защитники

Эти культуры выделяют фитонциды, которые защищают томаты от фитофторы и отпугивают таких вредителей, как тля и паутинный клещ. Посадка лука и чеснока по периметру томатных грядок создаст естественный барьер от многих напастей.

Растения, которых следует избегать

Не рекомендуется сажать рядом с помидорами картофель, так как они подвержены одинаковым заболеваниям и вредителям, что может привести к снижению урожая обеих культур.

Правильный подбор соседей для помидоров играет ключевую роль в успешном выращивании. Учитывая совместимость растений, можно создать гармоничный огород, где культуры поддерживают друг друга, обеспечивая обильный и качественный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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