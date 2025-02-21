Помидоры тоже любят свободу — не заставляйте их жить в болоте: как найти идеальный баланс воды

Выращивание крепкой рассады помидоров требует особого внимания к поливу, так как неправильное увлажнение может привести к заболеваниям или ослаблению растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner Рассада томатов

Первый полив после посадки

После посева семян помидоров не спешите с поливом. Подождите около пяти дней до появления первых всходов и только затем аккуратно увлажните почву.

Полив до пикировки

В период до пикировки, который длится примерно две недели, важно не переусердствовать с поливом. Достаточно увлажнить почву три раза за весь этот период, ориентируясь на ее состояние.

Если верхний слой подсох, проведите полив. Перед самой пикировкой рассаду следует обильно полить, чтобы облегчить пересадку и минимизировать стресс для растений.

Полив после пикировки

После пересадки в отдельные емкости или грунт, рассаду поливают примерно раз в неделю. Однако наблюдайте за растениями: если листья начинают терять упругость, увеличьте частоту поливов. Важно не допускать переувлажнения; если почва остается влажной, отложите следующий полив.

Рекомендации по качеству воды

Для полива используйте отстоянную воду комнатной температуры (22-25°C). Холодная вода может вызвать стресс у растений и спровоцировать заболевания. Водопроводную воду рекомендуется отстаивать в течение 2-3 дней для удаления хлора и других примесей.

Идеальным вариантом является использование дождевой или талой воды, богатой полезными минералами.

Советы по технике полива

Время полива: лучше всего поливать рассаду утром, чтобы влага успела впитаться и испариться в течение дня, предотвращая развитие грибковых заболеваний.

Метод полива: увлажняйте почву под корень, избегая попадания воды на листья и стебли, чтобы снизить риск заболеваний. Для этого удобно использовать лейку с тонким носиком или шприц.

Дренаж: убедитесь, что в емкостях для рассады есть дренажные отверстия для отведения лишней воды, предотвращая застой влаги и гниение корней.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить здоровую и крепкую рассаду помидоров, готовую к пересадке и обеспечивающую богатый урожай.