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Завистливые взгляды соседей гарантированы, если этой весной угостить яблоню чем-то особенным

2:41
Садоводство

Ранняя весна — ключевой период для подготовки яблонь к обильному урожаю крупных и сочных плодов. Правильный уход в это время закладывает основу для здоровья дерева и качества будущих яблок.

Яблоко
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоко

Санитарная и формирующая обрезка

С приходом первых тёплых дней, до начала сокодвижения, рекомендуется провести обрезку яблонь. Удаление сухих, повреждённых и неправильно растущих ветвей способствует улучшению вентиляции и освещённости кроны, что положительно сказывается на размере и вкусе плодов.

Формирование гармоничной кроны также облегчает сбор урожая и уход за деревом.

Побелка ствола

После обрезки важно защитить стволы деревьев от солнечных ожогов и возможных вредителей. Побелка специальными составами отражает излишнее солнечное излучение и предотвращает растрескивание коры. Оптимальное время для этой процедуры — ранняя весна, до начала активного сокодвижения.

Подкормка и удобрение

Для обеспечения активного роста и формирования крупных плодов яблоням необходимы питательные вещества. Ранней весной рекомендуется внести азотные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, которые стимулируют рост зелёной массы.

Органические удобрения, например, перепревший навоз или компост, обогащают почву и улучшают её структуру. Внесение удобрений следует проводить после обильного полива или дождя, чтобы избежать ожогов корневой системы.

Защита от болезней и вредителей

Ранняя весна — подходящее время для профилактической обработки яблонь от возможных заболеваний и вредителей. До распускания почек рекомендуется опрыскать деревья раствором медного купороса или бордоской жидкости, что поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний. Установка ловчих поясов на стволах защитит от ползающих насекомых-вредителей.

Рыхление и мульчирование почвы

После зимы почва вокруг яблонь может уплотниться, что затрудняет доступ кислорода к корням. Лёгкое рыхление приствольного круга на глубину 5-7 см улучшает аэрацию и способствует активному росту дерева. Мульчирование перегноем или компостом помогает сохранить влагу, подавляет рост сорняков и обеспечивает дополнительное питание.

Соблюдение этих рекомендаций по уходу за яблонями ранней весной позволит обеспечить деревьям здоровье и получить богатый урожай крупных, сочных плодов.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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