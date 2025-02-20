Соседи думают, что у вас секретный сорт смородины? Просто не рассказывайте им про удобрения

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы смородина в вашем саду радовала ягодами размером с черешню? Ранняя весна — идеальное время для заботы о кустах, обеспечивающей обильный и качественный урожай.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смородина

Когда начинать подкормку

С наступлением весны, когда растения пробуждаются и начинают активно расти, особенно важно обеспечить смородину необходимыми питательными веществами. Определение оптимального времени для подкормки зависит от сорта смородины, климатических условий вашего региона и состояния почвы. Обратите внимание на набухание почек: это сигнал к началу подкормки.

Какие удобрения выбрать

Для здорового роста и обильного плодоношения смородине необходимы:

Азот : стимулирует рост побегов и листьев.

: стимулирует рост побегов и листьев. Фосфор : способствует развитию корневой системы и формированию плодов.

: способствует развитию корневой системы и формированию плодов. Калий: повышает устойчивость к болезням и улучшает качество ягод.

Рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, которые обеспечат сбалансированное питание.

Способы внесения подкормки

Существует несколько методов подкормки смородины:

Поверхностное внесение: равномерно распределите удобрение вокруг куста и аккуратно заделайте его в почву. Корневая подкормка: растворите удобрение в воде и полейте растение под корень. Мульчирование: нанесите слой органической мульчи (солома, скошенная трава) вокруг куста для сохранения влаги и постепенного обогащения почвы питательными веществами.

Регулярный уход и своевременная подкормка помогут вам вырастить крупные и сочные ягоды смородины, которые станут гордостью вашего сада.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

