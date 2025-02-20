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Соседи думают, что у вас секретный сорт смородины? Просто не рассказывайте им про удобрения

1:47
Садоводство

Хотите, чтобы смородина в вашем саду радовала ягодами размером с черешню? Ранняя весна — идеальное время для заботы о кустах, обеспечивающей обильный и качественный урожай.

Смородина
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смородина

Когда начинать подкормку

С наступлением весны, когда растения пробуждаются и начинают активно расти, особенно важно обеспечить смородину необходимыми питательными веществами. Определение оптимального времени для подкормки зависит от сорта смородины, климатических условий вашего региона и состояния почвы. Обратите внимание на набухание почек: это сигнал к началу подкормки.

Какие удобрения выбрать

Для здорового роста и обильного плодоношения смородине необходимы:

  • Азот: стимулирует рост побегов и листьев.
  • Фосфор: способствует развитию корневой системы и формированию плодов.
  • Калий: повышает устойчивость к болезням и улучшает качество ягод.

Рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, которые обеспечат сбалансированное питание.

Способы внесения подкормки

Существует несколько методов подкормки смородины:

  1. Поверхностное внесение: равномерно распределите удобрение вокруг куста и аккуратно заделайте его в почву.
  2. Корневая подкормка: растворите удобрение в воде и полейте растение под корень.
  3. Мульчирование: нанесите слой органической мульчи (солома, скошенная трава) вокруг куста для сохранения влаги и постепенного обогащения почвы питательными веществами.

Регулярный уход и своевременная подкормка помогут вам вырастить крупные и сочные ягоды смородины, которые станут гордостью вашего сада.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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