Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский спорт в ожидании: кто станет преемницей Винер?
Латвийский политолог рассказал о бессилии властей и экономической пропасти
Медицинская технология, созданная по образу журавлей: спасение при остановке сердца
Избыток выбора приводит к тревоге и прокрастинации: советы психолога
Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте
Никас Сафронов честно ответил на вопрос о седьмом внебрачном сыне: мы разобрались
Брухунова отправила малолетних детей от Петросяна за границу
АКПП тоже можно научить экономить: как заставить коробку меньше расходовать топливо
Максим Галкин* угодил в новый скандал из-за волшебного дивана на Первом канале

Пока другие воюют с птицами, вы просто наслаждаетесь ягодами — вот в чем фокус

2:16
Садоводство

Птицы способны за считанные дни уничтожить весь урожай клубники, оставив садоводов без долгожданных заготовок на зиму. Многие прибегают к установке пугал или развешиванию фольги, однако эти методы не всегда эффективны. Рассмотрим два действенных способа защиты клубники от пернатых вредителей.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Использование агроволокна

Агроволокно — это легкий и прочный материал, который позволяет растениям "дышать", пропуская воздух и влагу, но при этом защищает их от внешних воздействий. Для защиты клубники рекомендуется использовать агроволокно плотностью 17 г/м².

Преимущества агроволокна

  • Пропускает свет и влагу: растения получают необходимое количество солнечного света и воды.
  • Защита от птиц: пернатые не могут добраться до ягод через плотный материал.
  • Легкость использования: материал прост в установке и не требует специальных навыков.

Рекомендации по укрытию

  • Убедитесь, что агроволокно плотно прилегает к земле, без зазоров и щелей, чтобы птицы не смогли проникнуть под него.
  • Закрепите материал с помощью колышков или придавите его краями земли.

Применение "ложных" ягод

Интересный и эффективный способ отпугивания птиц — использование окрашенных камней, имитирующих спелые ягоды. Для этого подойдут гладкие камни или галька, которые необходимо покрасить в красный цвет и разложить среди кустов клубники до начала созревания настоящих ягод.

Почему это работает

  • Обман зрения: птицы, пытаясь клевать "ягоды", не получают желаемого результата и теряют интерес к участку.
  • Формирование негативного опыта: после нескольких неудачных попыток пернатые перестают воспринимать ваш сад как источник пищи.

Советы по изготовлению "ложных" ягод

  • Используйте нетоксичную краску, безопасную для окружающей среды.
  • Размещайте камни равномерно по всей грядке, имитируя естественное расположение ягод.

Комбинируя эти методы, вы значительно повысите шансы на сохранение урожая клубники от посягательств пернатых гурманов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Садоводство, цветоводство
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды Аудио 
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Якубович пригрозил обрушить скандальное шоу ЧБД с Нурланом Сабуровым
Золото как актив-убежище: как меняются настроения на рынке
Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут
Лететь или не лететь: что нужно знать о перелёте с насморком?
Нечто загадочное произошло в центре Галактики, это заметили в телескоп
Забудьте о зарядке до 100% — вот почему это сокращает жизнь смартфона
10 интересных мест экотуризма в Индии
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3
Сковородки популярной марки отзываются из-за несоответствия стандартам безопасности
Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.