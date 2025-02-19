Пока другие воюют с птицами, вы просто наслаждаетесь ягодами — вот в чем фокус

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Птицы способны за считанные дни уничтожить весь урожай клубники, оставив садоводов без долгожданных заготовок на зиму. Многие прибегают к установке пугал или развешиванию фольги, однако эти методы не всегда эффективны. Рассмотрим два действенных способа защиты клубники от пернатых вредителей.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Использование агроволокна

Агроволокно — это легкий и прочный материал, который позволяет растениям "дышать", пропуская воздух и влагу, но при этом защищает их от внешних воздействий. Для защиты клубники рекомендуется использовать агроволокно плотностью 17 г/м².

Преимущества агроволокна

Пропускает свет и влагу: растения получают необходимое количество солнечного света и воды.

Защита от птиц: пернатые не могут добраться до ягод через плотный материал.

Легкость использования: материал прост в установке и не требует специальных навыков.

Рекомендации по укрытию

Убедитесь, что агроволокно плотно прилегает к земле, без зазоров и щелей, чтобы птицы не смогли проникнуть под него.

Закрепите материал с помощью колышков или придавите его краями земли.

Применение "ложных" ягод

Интересный и эффективный способ отпугивания птиц — использование окрашенных камней, имитирующих спелые ягоды. Для этого подойдут гладкие камни или галька, которые необходимо покрасить в красный цвет и разложить среди кустов клубники до начала созревания настоящих ягод.

Почему это работает

Обман зрения: птицы, пытаясь клевать "ягоды", не получают желаемого результата и теряют интерес к участку.

Формирование негативного опыта: после нескольких неудачных попыток пернатые перестают воспринимать ваш сад как источник пищи.

Советы по изготовлению "ложных" ягод

Используйте нетоксичную краску, безопасную для окружающей среды.

Размещайте камни равномерно по всей грядке, имитируя естественное расположение ягод.

Комбинируя эти методы, вы значительно повысите шансы на сохранение урожая клубники от посягательств пернатых гурманов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

