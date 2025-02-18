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Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе

1:42
Садоводство

Выращивание лука на огороде может стать ещё более успешным, если правильно подобрать соседей для совместной посадки. Некоторые культуры не только уживаются с луком, но и способствуют его росту и защите от вредителей.

Лук
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук

Идеальные соседи для лука

  • Морковь: совместная посадка лука и моркови взаимовыгодна. Лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую мошку.

  • Свекла: лук способствует более быстрому росту свеклы и увеличению размера её корнеплодов.

  • Салат: зелёные культуры, такие как салат, не мешают развитию лука и могут улучшить вкус и аромат его луковиц.

  • Петрушка: совместная посадка лука и петрушки способствует защите от вредителей и улучшению роста обеих культур.

Нежелательные соседи для лука

  • Огурцы: совместная посадка с луком может привести к конкуренции за питательные вещества и влагу, что негативно скажется на урожае.

  • Горох и фасоль: эти бобовые культуры могут угнетать рост лука, поэтому их лучше сажать отдельно.

Полезные советы по совместным посадкам

  • Чабер: эта пряная трава обладает сильным ароматом, отпугивающим вредителей, и не мешает луку получать необходимые питательные вещества.

  • Укроп: совместная посадка с луком улучшает характеристики плодов и способствует их лучшему росту.

Правильный подбор соседей для лука на грядке поможет повысить урожайность и защитить растения от болезней и вредителей. Учитывайте совместимость культур при планировании посадок, чтобы создать гармоничный и плодородный огород.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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