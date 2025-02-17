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3 секрета в уходе за репчатым луком

1:02
Садоводство

Возьмите себе на заметку эти советы.

Лук
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лук

1. Перед посадкой положите лук на 3 часа в раствор из 1 ст. л. соли и 1 л воды. Затем 2 часа подержите его в крепком растворе марганцовки, тщательно промойте.

2. Лук можно подкормить дрожжевой настойкой: 100 г дрожжей на ведро. Настаивайте 1 час, затем полейте водой, а через пару часов подкормите. Через сутки ещё раз полейте водой.

3. При появлении первого пера, обработайте от луковой мухи. Сначала полейте водой. Затем сделайте раствор: 2 ст. л. нашатырного спирта разбавьте на ведро воды. На следующий день полейте обычной водой. Спустя 10-14 дней повторите полив по схеме, но теперь возьмите 1 ст. л. соли на 1 литр воды, ещё через 10 дней полейте крепким раствором марганцовки.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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