Как ухаживать за ремонтантной малиной?

Если вы хотите получить хороший урожай малины, обязательно воспользуйтесь этими советами.
1. Как только сойдёт снег, внесите в грунт минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид, аккуратно заделав гранулы в почву.
2. В начале апреля, пока кусты еще не начали расти, необходимо сделать санитарную обрезку побегов, убрав старые и больные.
3. Чтобы избежать грибковых инфекций, обработайте кусты фунгицидами, например, раствором медного купороса.
4. Раз в неделю можно "заправлять" почву влагой, особенно, если весной будет сухо и жарко, а ещё будет отлично, если прорыхлите участок и замульчируйте корни у кустов.
5. Обязательно удаляйте сорняки и молодую поросль у малины.
Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!