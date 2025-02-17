Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто такой тарелочник? Этих мужчин стали называть трендовым словом
Откровение об интервальном голодании, которое удивило многих
Прожить на 10-летия дольше помогут эти 10 продуктов: просто добавьте их в рацион
Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?
Мойка электромобиля: безопасно ли это и на что стоит обратить внимание
Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью
Много вампиров — Илон Маск обвинил систему соцобеспечения США в массовом мошенничестве
47-летняя звезда Голливуда признался, как собирается отсрочить старость
Масло после жарки — использовать снова или отправить в мусорку

Как ухаживать за ремонтантной малиной?

0:53
Садоводство

Если вы хотите получить хороший урожай малины, обязательно воспользуйтесь этими советами.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина

1. Как только сойдёт снег, внесите в грунт минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид, аккуратно заделав гранулы в почву.

2. В начале апреля, пока кусты еще не начали расти, необходимо сделать санитарную обрезку побегов, убрав старые и больные.

3. Чтобы избежать грибковых инфекций, обработайте кусты фунгицидами, например, раствором медного купороса.

4. Раз в неделю можно "заправлять" почву влагой, особенно, если весной будет сухо и жарко, а ещё будет отлично, если прорыхлите участок и замульчируйте корни у кустов.

5. Обязательно удаляйте сорняки и молодую поросль у малины.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров
Авто
Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Как прямо в эту минуту эволюционирует человек? Учёные сделали неожиданное открытие
Джинсы, которые подойдут всем: секреты выбора от эксперта
Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился
Натуральное питание или сухой корм: что выберет ваша собака
Коррупция в USAID. Опрос показал, верят ли американцы в коррумпированность организации
Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином
Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
У стилиста Влада Лисовца диагностировали онкологию на поздней стадии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.