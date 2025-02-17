Как ухаживать за ремонтантной малиной?

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите получить хороший урожай малины, обязательно воспользуйтесь этими советами.

Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

1. Как только сойдёт снег, внесите в грунт минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид, аккуратно заделав гранулы в почву.

2. В начале апреля, пока кусты еще не начали расти, необходимо сделать санитарную обрезку побегов, убрав старые и больные.

3. Чтобы избежать грибковых инфекций, обработайте кусты фунгицидами, например, раствором медного купороса.

4. Раз в неделю можно "заправлять" почву влагой, особенно, если весной будет сухо и жарко, а ещё будет отлично, если прорыхлите участок и замульчируйте корни у кустов.

5. Обязательно удаляйте сорняки и молодую поросль у малины.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

