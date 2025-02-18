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Опасности вашего сада: болезни и вредители, угрожающие урожаю к июню

3:00
Садоводство » Советы

С приходом весны и началом дачного сезона садоводы спешат посеять свои любимые овощи и цветы. Однако, несмотря на все усилия, многие сталкиваются с рядом проблем, связанных с болезнями растений и вредителями, которые могут опустошить грядки уже к июню. 

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

Фитофтора

Фитофтора – это грибковая болезнь, которая чаще всего поражает картофель и томаты. Она проявляется в виде коричневых пятен на листьях, которые впоследствии опадают, а на плодах образуются черные пятна.

Чтобы избежать фитофторы, выбирайте устойчивые сорта, соблюдайте севооборот и не поливайте сверху, чтобы не повышать влажность. Работайте с растениями в сухие дни и удаляйте пораженные листочки.

Мучнистая роса

Эта грибковая болезнь может поразить многие культуры, включая дыни, виноград и огурцы. На листьях появляется белесый налет, который мешает фотосинтезу и снижает урожайность.

Убедитесь, что растения получают достаточно света и воздуха, так как затененные и переувлажненные места способствуют возникновению мучнистой росы. Используйте боракс как профилактику.

Тля

Эти маленькие вредители могут причинить значительный ущерб вашим растениям, высасывая соки и приводя к деформациям. Особенно уязвимы молодые побеги.

Регулярно осматривайте растения и удаляйте тлю вручную. Используйте натуральные инсектициды, такие как мыло или настой чеснока, чтобы отпугнуть вредителей.

Капустная совка

Этот ночной мотылек откладывает яйца на листья капусты и других крестоцветных. Личинки, вылупляясь, наносят серьезный урон, поедая листья.

Устанавливайте ловушки для мотыльков и регулярно проверяйте растения на наличие яиц и личинок. Мульчирование и применение натуральных средств на основе перца или табака также помогает предотвратить нападение.

Ржавчина

Эта грибковая болезнь проявляется в виде ржавых пятен на листьях. Она встречается на многих растениях, включая злаковые и цветы.

Чтобы избежать ржавчины, выбирайте устойчивые к болезни сорта и следите за уровнем влажности. Удаляйте пораженные листья и не допускайте загущенности посадок.

Забота о вашем саду включает в себя не только посадку и полив растений, но и своевременное обнаружение и предотвращение заболеваний и вредителей. Осознавая основные угрозы, такие как фитофтора, мучнистая роса, тля, капустная совка и ржавчина, вы сможете защитить свои грядки и обеспечить здоровый и богатый урожай к июню. Используйте профилактические меры и регулярно осматривайте свои культуры, чтобы ваше лето было беззаботным и плодотворным!

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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