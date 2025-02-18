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Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать

2:02
Садоводство

Картофельные очистки давно зарекомендовали себя как отличное удобрение. Дело в том, что картофельные очистки содержат высокий процент крахмала, за счет чего почва обогащается.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Картофельные очистки для огорода можно использовать по-разному. Самый простой способ — разбросать их по участку, а затем перекопать землю. Причем делать это можно как весной, перед посадкой культур, так и осенью, после сбора урожая.

Тем не менее существуют и другие варианты использования очисток в качестве удобрения. В местах, где закопаны картофельные очистки, хорошо размножаются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы.

Удобрение на основе картофельных очисток можно с успехом использовать в качестве удобрения для комнатных растений и при их пересадке.

Кроме того, кожура богата такими полезными веществами, как калий, магний, фосфор и многими витаминами. Все эти питательные вещества ускоряют рост наших растений. Компост можно давать под любое растение в любое время года.

Таким образом, используя картофельные очистки в качестве удобрения, вы можете удобрить свой огород без химикатов. Храните отходы в компостном термосе и получите натуральное и эффективное удобрение для своего сада.

Как подкормить огурцы картофельными очистками

Для этого нужно залить высушенные картофельные очистки кипятком и дать им набухнуть, а затем размять кожуру в пасту. Эту пасту можно помещать в лунки при высадке рассады огурцов.

Муку из картофельных отходов используют при выращивании рассады — в каждый горшочек для рассады насыпают по 1 чайной ложке.

Такие культуры, как лук и чеснок, редис, морковь и свекла, также хорошо отзываются на картофельные удобрения. Удобнее всего кормить их настоем или отваром картофельных очисток.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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