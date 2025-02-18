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Почему опытные дачники используют соду для подкормки огурцов? Узнайте об этой хитрости

1:04
Садоводство

Пищевую соду можно использовать в качестве подкормки как для молодых, так и для зрелых растений. Благодаря соде огородник сможет обеспечить овощу повышенный иммунитет и обильный урожай.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Более того, такая подкормка защитит огурцы от ряда болезней и вредителей. Полив и опрыскивание раствором соды защитит растения от многих болезней и вредителей, повысит урожайность, улучшит вкусовые качества плодов.

Как подкармливать огурцы содой

Для подкормки огурцов потребуется добавить 3 ст. л. соды на ведро воды. Все нужно хорошо перемешать и дать немного постоять при комнатной температуре, затем раствор процедить.

Применяют приготовленную смесь корневым методом, расходуя до двух литров средства на куст средних размеров.

Подкармливать огурцы содовым раствором можно не только под корень, но и проводить внекорневую подкормку по листу. Состав также защищает от некоторых вредителей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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