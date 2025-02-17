Лучшие сорта крыжовника для дачи — урожай вас удивит

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крыжовник — одна из самых полезных ягодных культур, которую можно вырастить на участке. Однако не все сорта одинаково хороши. Если вы хотите получить богатый урожай без лишних хлопот, стоит выбирать разновидности с высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и отличным вкусом.

Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Крыжовник

На какие 3 сорта стоит обратить внимание?

1. Северный капитан — рекордный урожай и крепкий иммунитет

Этот сорт приятно удивит высокой продуктивностью: с одного куста можно собрать до 10 кг ягод. Ягоды необычного темного цвета, с насыщенным вкусом.

Преимущества:

Высокая урожайность.

Хорошая зимостойкость.

Устойчивость к болезням.

2. Сенатор — стойкость к мучнистой росе и стабильный урожай

Отличный сорт для тех, кто не хочет тратить время на борьбу с болезнями. Он практически не поражается мучнистой росой, а урожайность остается стабильно высокой. Ягоды имеют красивый красный оттенок и приятный вкус.

Преимущества:

Устойчивость к мучнистой росе.

Хорошая урожайность.

Крупные, вкусные ягоды.

3. Орлёнок — без шипов и с отличным вкусом

Этот сорт особенно нравится садоводам, ведь на кустах нет шипов, что делает сбор урожая комфортным. Урожайность высокая, а ягоды черного цвета обладают насыщенным вкусом.

Преимущества:

Отсутствие шипов.

Высокая урожайность.

Интересный вкус и цвет ягод.

Если вы хотите посадить крыжовник, который будет радовать вкусными ягодами и не потребует постоянного ухода, обратите внимание на эти сорта. Они устойчивы к заболеваниям, дают обильный урожай и отлично подходят для любых климатических условий.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

