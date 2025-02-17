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Лучшие сорта крыжовника для дачи — урожай вас удивит

1:56
Садоводство

Крыжовник — одна из самых полезных ягодных культур, которую можно вырастить на участке. Однако не все сорта одинаково хороши. Если вы хотите получить богатый урожай без лишних хлопот, стоит выбирать разновидности с высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и отличным вкусом.

Крыжовник
Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крыжовник

На какие 3 сорта стоит обратить внимание?

1. Северный капитан — рекордный урожай и крепкий иммунитет

Этот сорт приятно удивит высокой продуктивностью: с одного куста можно собрать до 10 кг ягод. Ягоды необычного темного цвета, с насыщенным вкусом.

Преимущества:

  • Высокая урожайность.
  • Хорошая зимостойкость.
  • Устойчивость к болезням.

2. Сенатор — стойкость к мучнистой росе и стабильный урожай

Отличный сорт для тех, кто не хочет тратить время на борьбу с болезнями. Он практически не поражается мучнистой росой, а урожайность остается стабильно высокой. Ягоды имеют красивый красный оттенок и приятный вкус.

Преимущества:

  • Устойчивость к мучнистой росе.
  • Хорошая урожайность.
  • Крупные, вкусные ягоды.

3. Орлёнок — без шипов и с отличным вкусом

Этот сорт особенно нравится садоводам, ведь на кустах нет шипов, что делает сбор урожая комфортным. Урожайность высокая, а ягоды черного цвета обладают насыщенным вкусом.

Преимущества:

  • Отсутствие шипов.
  • Высокая урожайность.
  • Интересный вкус и цвет ягод.

Если вы хотите посадить крыжовник, который будет радовать вкусными ягодами и не потребует постоянного ухода, обратите внимание на эти сорта. Они устойчивы к заболеваниям, дают обильный урожай и отлично подходят для любых климатических условий.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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