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Как увеличить урожай вишни в два раза — секрет весенней обрезки

Садоводство

Весной вишня оживает, активируя внутренние процессы, благодаря которым срезы заживают быстрее. Камедь, выделяемая деревом, словно природный консервант, защищает места обрезки от инфекций. К тому же удаление старых и слабых ветвей направляет ресурсы на рост молодых побегов и цветочных почек, что в итоге увеличивает урожайность. Разбираемся, как правильно обрезать вишню весной, чтобы дерево было здоровым и плодоносным долгие годы.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

Почему весенняя обрезка вишни необходима?

Весенняя стрижка — это не просто формирование красивой кроны, но и залог стабильного плодоношения. Вот основные причины, по которым ее проводят:

  • Больше плодов. Удаление старых и слабых ветвей направляет силы растения на новые побеги, обеспечивая лучшее цветение и завязывание плодов.
  • Оптимальная крона. Свет и воздух равномерно проникают ко всем ветвям, фотосинтез идет активнее, а вероятность загущения уменьшается.
  • Профилактика болезней. Обрезка сухих и поврежденных ветвей предотвращает распространение грибковых инфекций и вредителей.

Когда обрезать вишню весной?

Лучшее время — до начала сокодвижения, когда температура стабильно выше 0 °C, но почки еще не раскрылись.

  • Южные регионы — с конца февраля по начало марта.
  • Северные регионы — в апреле, а иногда даже в мае.

Важно выбрать сухой день без ветра, чтобы минимизировать риск инфицирования срезов.

Обрезка древовидной и кустовидной вишни

Существует два основных типа вишни, и методика обрезки для них различается.

Древовидная вишня (Краса Севера, Аморель, Захаровская)

Формирует сильный центральный ствол, поэтому ее обрезка направлена на поддержание прочной структуры.

  • Удаляют переплетающиеся, загущающие и слабые ветви.
  • Прореживают однолетние приросты, оставляя только сильные.
  • Ослабленные побеги укорачивают на боковые ответвления.
  • При ослаблении роста до 15-20 см проводят омолаживающую обрезку на 3-5-летнюю древесину.

Кустовидная вишня (Любская, Владимирская)

Образует множество побегов от основания, поэтому нуждается в регулярном прореживании.

  • Удаляют старые ветви старше 4-5 лет.
  • Центр куста прореживают для улучшения освещения.
  • Молодые побеги укорачивают на треть для стимуляции разветвления.
  • Старые кусты омолаживают, удаляя до 1/3 старых ветвей.

Совет: нельзя удалять слишком много ветвей за один раз — это может ослабить растение и снизить урожайность.

Обрезка войлочной вишни

Хотя войлочную вишню относят к роду сливы, ее выращивают и обрезают по схожему принципу.

  • В первый год саженцы укорачивают на 1/3 длины, чтобы заложить прочный скелет куста.
  • Прореживание проводят регулярно, так как вишня быстро загущается.
  • Омолаживающая обрезка каждые 4-5 лет — удаляют слабые и пораженные ветви, стимулируя рост молодых побегов.

Важно! Если обрезать слишком много ветвей, растение ответит активным нарастанием новых побегов, что может привести к загущению.

Как правильно обрезать вишню весной?

Для работы понадобятся:

  • Секатор — для тонких ветвей.
  • Пила — для толстых ветвей.
  • Садовый вар — для обработки срезов.

Основные этапы обрезки:

  1. Удаление сухих, больных и поврежденных ветвей.
  2. Прореживание загущенных участков кроны.
  3. Формирование скелетных ветвей.

Все срезы диаметром более 1 см обрабатывайте садовым варом — это защитит дерево от инфекций.

Особенности обрезки молодой вишни

  • В первый год после посадки оставляют 3-5 мощных ветвей, направленных в разные стороны.
  • Нижние ветви укорачивают на 1/5 длины, а верхние сильнее, чтобы обеспечить равномерное развитие кроны.
  • В первые 3 года важно прореживать лишние боковые разветвления.

Не обязательно формировать дерево со штамбом! Бесштамбовая форма делает растение компактнее и удобнее для сбора урожая.

Омолаживающая обрезка старой вишни

Когда годичные приросты ослабевают, а ветви оголяются, проводят омолаживающую обрезку.

  • Ветви укорачивают на 2-летнюю древесину, чтобы простимулировать рост новых побегов.
  • Прореживают загущенные участки, удаляя переплетающиеся ветки.
  • Ветви укорачивают на боковые ответвления, растущие в свободные зоны кроны.

Совет: Лучше удалить одну крупную ветвь, чем несколько мелких, чтобы не ослабить дерево.

Уход за вишней после обрезки

Полив и подкормка

После обрезки деревья нуждаются в питательных веществах. Весной под вишню вносят азотные удобрения, летом — калийные и фосфорные.

Защита от болезней

Весной вишня особенно уязвима перед коккомикозом, монилиозом и другими грибковыми инфекциями.

  • До распускания почек обработайте железным купоросом (340 г на 10 л воды) или 3%-ной бордоской жидкостью.
  • После цветения повторите обработку фунгицидами (Скор, Топаз, Хорус).
  • Осенью используйте медьсодержащие препараты (Хом, Оксихом) для подготовки к зиме.

Защита от вредителей

Вишневая муха, тля, пилильщики — одни из главных врагов вишни.

  • Ранней весной используйте инсектициды (Фуфанон, Искра, Инта-Вир).
  • Осенью опрыскайте деревья раствором мочевины (50 г на 10 л воды), чтобы уничтожить вредителей.

Мульчирование и рыхление

Мульча помогает удерживать влагу и защищает корни. В приствольных кругах рыхление не рекомендуется, так как у вишни поверхностная корневая система.

Важно! Не забудьте регулярно удалять корневую поросль — она ослабляет основное дерево.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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