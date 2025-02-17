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Волшебство подкормки: раскройте потенциал ваших петуний

4:19
Садоводство » Советы

Петуния — одно из самых популярных цветковых растений среди садоводов благодаря своей яркой окраске и продолжительному цветению. Для того чтобы этот цветок радовал вас обилием красивых цветков, необходимо регулярно подкармливать его. 

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Подкормка петуний необходима для обеспечения растений всеми необходимыми питательными веществами. Эти цветы требуют много энергии для обильного цветения, роста и устойчивости к болезням. Подкормки помогают:

  • Повысить интенсивность окраски цветков.
  • Увеличить количество цветоносов.
  • Поддержать здоровье и активный рост растения.
  • Устойчивость к неблагоприятным условиям, таким как засуха или инфекции.

Когда начинать подкормку?

Подкормку петуний следует начинать с момента их пересадки в открытый грунт или в контейнеры. Во время активного роста — с конца весны до начала осени — растения особенно нуждаются в питательных веществах. Обычно подкормки проводят каждые 10–14 дней.

Как правильно подкармливать петунии?

Выбор удобрений: Для подкормки петуний рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы. Они бывают разных форм: жидкие, гранулированные и специальные для цветочных растений.

Жидкие удобрения

Жидкие удобрения легко усваиваются растениями, и их можно применять как для корневой, так и для внекорневой подкормки.

  • Состав: обратите внимание на удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, которые способствуют обильному цветению. Примеры: удобрения с соотношением NPK 10-30-20 или 5-10-10.
  • Способ применения: разведите удобрение в воде согласно инструкции на упаковке. Поливайте петунии под корень, стараясь не попадать на листья, чтобы избежать ожогов.

Гранулированные удобрения

Гранулированные удобрения идеально подходят для длительного действия и могут обеспечивать растения питанием в течение нескольких недель.

  • Состав: выбирайте удобрения для цветущих растений, которые содержат сбалансированные пропорции макроэлементов.
  • Способ применения: посыпьте гранулы вокруг растения, закопайте в землю и полейте. Это поможет удобрению быстрее раствориться и достичь корней.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка — это метод, при котором удобрения распыляются на листья растения. Этот способ особенно эффективен, когда петунии начинают желтеть или плохо цвести.

  • Выбор удобрений: используйте удобрения, содержащие микроэлементы, такие как бор, магний и железо. Они легко усваиваются через листья.
  • Способ применения: разведите удобрение в воде (обычно 1-2 г на литр) и распылите на листья. Лучше всего делать это в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей.

Общие рекомендации по подкормке петуний

  • Поддерживайте регулярность: проводите подкормку каждый 10–14 дней, но учитывайте, что чрезмерное удобрение может привести к ожогам корней и снижению цветения.
  • Оцените состояние растений: если петунии выглядят здоровыми и цветут обильно, можете сократить частоту подкормки.
  • Следите за погодой: в дождливую погоду удобрения могут смываться, поэтому возможно увеличение зимы подкармливания.
  • Не забывайте о поливе: перед подкормкой убедитесь, что почва влажная, чтобы избежать ожогов корней.

Подкормка петуний — важный аспект ухода, который поможет вам вырастить крепкие и красивые растения. Регулярное применение удобрений, подходящих для цветущих растений, а также соблюдение рекомендаций по частоте и способу их применения, даст возможность петуниям радовать глаз обилием ярких и насыщенных цветов. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам благодарностью в виде роскошного цветения!

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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