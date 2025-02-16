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Ошибки при посадке цветов: неправильное соседство может уничтожить клумбу

2:08
Садоводство

Некоторые цветы могут подавлять рост друг друга, забирать все питательные вещества или даже передавать опасные болезни. Если выбрать неправильных соседей, цветник будет выглядеть не так эффектно, а растения могут болеть и погибать.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Растения, которые плохо уживаются вместе

1. Розы и древовидные пионы

Почему нельзя:

  • Древовидные пионы выделяют вещества, которые угнетают рост роз.
  • Из-за конкуренции за питание розы могут перестать цвести или даже погибнуть.

Лучшие соседи для роз: шалфей, лаванда, декоративные злаки.
Лучшие соседи для пионов: флоксы, лилии, рудбекия.

2. Лилии и тюльпаны

Почему нельзя:

  • Оба растения относятся к луковичным и подвержены одинаковым заболеваниям.
  • Вредители быстро распространяются между ними, что делает посадку рискованной.

Лучшие соседи для лилий: дельфиниум, пионы, ирисы.
Лучшие соседи для тюльпанов: нарциссы, крокусы, анемоны.

3. Виола и душистый горошек

Почему нельзя:

  • Душистый горошек угнетает рост виолы.
  • Его быстрый рост создаёт тень, лишая виолу необходимого света.

Лучшие соседи для виолы: примулы, маргаритки, незабудки.
Лучшие соседи для душистого горошка: клематисы, настурция, декоративные фасоли.

Дополнительные ошибки при посадке цветов

  • Не сажайте рядом растения с агрессивными корневищами, например, мяту или хрен, так как они могут вытеснять другие цветы.
  • Избегайте чрезмерного загущения посадок, чтобы растения не конкурировали за свет и влагу.
  • Учитывайте высоту цветов, чтобы низкорослые виды не оставались в тени более высоких.

Некоторые растения могут не только плохо сочетаться визуально, но и реально мешать друг другу расти. Чтобы цветник радовал глаз и долго цвёл, важно правильно подбирать соседей для каждого цветка.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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