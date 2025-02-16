Ошибки при посадке цветов: неправильное соседство может уничтожить клумбу

Некоторые цветы могут подавлять рост друг друга, забирать все питательные вещества или даже передавать опасные болезни. Если выбрать неправильных соседей, цветник будет выглядеть не так эффектно, а растения могут болеть и погибать.
Почему нельзя:
Лучшие соседи для роз: шалфей, лаванда, декоративные злаки.
Лучшие соседи для пионов: флоксы, лилии, рудбекия.
Почему нельзя:
Лучшие соседи для лилий: дельфиниум, пионы, ирисы.
Лучшие соседи для тюльпанов: нарциссы, крокусы, анемоны.
Почему нельзя:
Лучшие соседи для виолы: примулы, маргаритки, незабудки.
Лучшие соседи для душистого горошка: клематисы, настурция, декоративные фасоли.
Некоторые растения могут не только плохо сочетаться визуально, но и реально мешать друг другу расти. Чтобы цветник радовал глаз и долго цвёл, важно правильно подбирать соседей для каждого цветка.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!