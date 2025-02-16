Ошибки при посадке цветов: неправильное соседство может уничтожить клумбу

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые цветы могут подавлять рост друг друга, забирать все питательные вещества или даже передавать опасные болезни. Если выбрать неправильных соседей, цветник будет выглядеть не так эффектно, а растения могут болеть и погибать.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Растения, которые плохо уживаются вместе

1. Розы и древовидные пионы

Почему нельзя:

Древовидные пионы выделяют вещества, которые угнетают рост роз.

Из-за конкуренции за питание розы могут перестать цвести или даже погибнуть.

Лучшие соседи для роз: шалфей, лаванда, декоративные злаки.

Лучшие соседи для пионов: флоксы, лилии, рудбекия.

2. Лилии и тюльпаны

Почему нельзя:

Оба растения относятся к луковичным и подвержены одинаковым заболеваниям.

Вредители быстро распространяются между ними, что делает посадку рискованной.

Лучшие соседи для лилий: дельфиниум, пионы, ирисы.

Лучшие соседи для тюльпанов: нарциссы, крокусы, анемоны.

3. Виола и душистый горошек

Почему нельзя:

Душистый горошек угнетает рост виолы.

Его быстрый рост создаёт тень, лишая виолу необходимого света.

Лучшие соседи для виолы: примулы, маргаритки, незабудки.

Лучшие соседи для душистого горошка: клематисы, настурция, декоративные фасоли.

Дополнительные ошибки при посадке цветов

Не сажайте рядом растения с агрессивными корневищами, например, мяту или хрен, так как они могут вытеснять другие цветы.

Избегайте чрезмерного загущения посадок, чтобы растения не конкурировали за свет и влагу.

Учитывайте высоту цветов, чтобы низкорослые виды не оставались в тени более высоких.

Некоторые растения могут не только плохо сочетаться визуально, но и реально мешать друг другу расти. Чтобы цветник радовал глаз и долго цвёл, важно правильно подбирать соседей для каждого цветка.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

