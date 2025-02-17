Гладиолусы и гиацинты погибли зимой? Возможно, вы хранили их неправильно

Гиацинты, гладиолусы, ранункулюсы и другие клубнелуковичные растения требуют особого ухода во время зимнего хранения. Если условия неподходящие, луковицы могут засыхать или загнивать, что делает их непригодными для весенней посадки. Одна из главных причин гибели — болезни, которые активно развиваются в хранилище.
Этот грибок поражает луковицы во время хранения, а его первые признаки появляются в виде буровато-красных пятен с розовым налётом. Если не принять меры, луковица полностью разрушается.
Как спасти луковицы:
Эта инфекция распространяется стремительно, поражая луковицы в хранилище. Признаки болезни — склизкие пятна, неприятный запах и разложение тканей.
Что делать:
Грибковое заболевание, при котором луковицы покрываются белым налётом, начинают размягчаться и гнить.
Как спасти луковицы:
Чтобы предотвратить болезни:
Клубнелуковичные цветы требуют правильного хранения, иначе весной можно остаться без посадочного материала. Самые опасные болезни — фузариозная, бактериальная и белая гниль. Если вовремя заметить проблему, часть луковиц можно спасти, обработав их фунгицидами.
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
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