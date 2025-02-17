Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупнейшее мошенничество в истории: Маск назвал американцев вампирами
Как подобрать одежду в гардероб? Три главные ошибки во время шопинга
Отказался от животного белка — и столкнулся с неожиданной проблемой
Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в однокомнатной квартире
Эксперт раскрыл способ получить скидку при покупке квартиры
Почему кошки спят так много? Разбираем причины их сонливости
Сколиоз и сутулость: почему виноваты зубы
Сложная работа пилотов: названы самые опасные аэропорты в России
Хотела постирать чехлы — и узнала правду: что внутри диванов, которые мы покупаем?

Гладиолусы и гиацинты погибли зимой? Возможно, вы хранили их неправильно

2:38
Садоводство

Гиацинты, гладиолусы, ранункулюсы и другие клубнелуковичные растения требуют особого ухода во время зимнего хранения. Если условия неподходящие, луковицы могут засыхать или загнивать, что делает их непригодными для весенней посадки. Одна из главных причин гибели — болезни, которые активно развиваются в хранилище.

Гладиолусы
Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гладиолусы

Три опасных болезни клубнелуковичных

1. Фузариозная гниль — главная угроза зимой

Этот грибок поражает луковицы во время хранения, а его первые признаки появляются в виде буровато-красных пятен с розовым налётом. Если не принять меры, луковица полностью разрушается.

Как спасти луковицы:

  • Удалите поражённые участки, аккуратно зачистив их ножом.
  • Обработайте место среза зелёнкой, золой или фунгицидом.
  • Подсушите луковицы перед дальнейшим хранением.

2. Бактериальная гниль — быстро уничтожает все запасы

Эта инфекция распространяется стремительно, поражая луковицы в хранилище. Признаки болезни — склизкие пятна, неприятный запах и разложение тканей.

Что делать:

  • Поражённые луковицы уничтожьте в перчатках, чтобы не перенести инфекцию на здоровые экземпляры.
  • Проветрите место хранения и обработайте его марганцовкой или медным купоросом.
  • В будущем перед закладкой на хранение обязательно протравливайте луковицы фунгицидом.

3. Белая гниль — медленный, но опасный враг

Грибковое заболевание, при котором луковицы покрываются белым налётом, начинают размягчаться и гнить.

Как спасти луковицы:

  • Замочите их на 30 минут в растворе фитоспорина.
  • Просушите перед закладкой в хранилище.
  • Обеспечьте проветриваемость и низкую влажность в месте хранения.

Как правильно хранить клубнелуковичные зимой

Чтобы предотвратить болезни:

  • Температура хранения — +5…+10°C.
  • Влажность — не выше 70%.
  • Проветривание — периодически проверяйте луковицы и удаляйте повреждённые.
  • Обработка перед хранением — замачивание в фунгицидах защищает от гнилей.

Клубнелуковичные цветы требуют правильного хранения, иначе весной можно остаться без посадочного материала. Самые опасные болезни — фузариозная, бактериальная и белая гниль. Если вовремя заметить проблему, часть луковиц можно спасти, обработав их фунгицидами.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Еда и рецепты
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Названы самые популярные при покупке квартир районы Москвы
Несколько идей для волшебных зимних выходных на озере Комо
Ломкие волосы? Вот как спасти их с помощью термозащиты
Купить авто с пробегом становится всё сложнее, но почему цены не падают
Пять движений, которые спасут вашу спину после долгого дня за компьютером
Простить или нет: в Госдуме задумались, пускать ли ушедшие бренды обратно
Куда исчезли мальчики? В старших классах украинских школ их почти не осталось
Миф об отбеливании зубов клубникой — правда или вредный совет
Это письмо может стоить вам денег: МВД предупреждает о новой схеме мошенников
Удар по рынку труда: безработица в России снова вырастет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.