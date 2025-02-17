Гладиолусы и гиацинты погибли зимой? Возможно, вы хранили их неправильно

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гиацинты, гладиолусы, ранункулюсы и другие клубнелуковичные растения требуют особого ухода во время зимнего хранения. Если условия неподходящие, луковицы могут засыхать или загнивать, что делает их непригодными для весенней посадки. Одна из главных причин гибели — болезни, которые активно развиваются в хранилище.

Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гладиолусы

Три опасных болезни клубнелуковичных

1. Фузариозная гниль — главная угроза зимой

Этот грибок поражает луковицы во время хранения, а его первые признаки появляются в виде буровато-красных пятен с розовым налётом. Если не принять меры, луковица полностью разрушается.

Как спасти луковицы:

Удалите поражённые участки, аккуратно зачистив их ножом.

Обработайте место среза зелёнкой, золой или фунгицидом.

Подсушите луковицы перед дальнейшим хранением.

2. Бактериальная гниль — быстро уничтожает все запасы

Эта инфекция распространяется стремительно, поражая луковицы в хранилище. Признаки болезни — склизкие пятна, неприятный запах и разложение тканей.

Что делать:

Поражённые луковицы уничтожьте в перчатках, чтобы не перенести инфекцию на здоровые экземпляры.

Проветрите место хранения и обработайте его марганцовкой или медным купоросом.

В будущем перед закладкой на хранение обязательно протравливайте луковицы фунгицидом.

3. Белая гниль — медленный, но опасный враг

Грибковое заболевание, при котором луковицы покрываются белым налётом, начинают размягчаться и гнить.

Как спасти луковицы:

Замочите их на 30 минут в растворе фитоспорина.

Просушите перед закладкой в хранилище.

Обеспечьте проветриваемость и низкую влажность в месте хранения.

Как правильно хранить клубнелуковичные зимой

Чтобы предотвратить болезни:

Температура хранения — +5…+10°C.

Влажность — не выше 70%.

Проветривание — периодически проверяйте луковицы и удаляйте повреждённые.

Обработка перед хранением — замачивание в фунгицидах защищает от гнилей.

Клубнелуковичные цветы требуют правильного хранения, иначе весной можно остаться без посадочного материала. Самые опасные болезни — фузариозная, бактериальная и белая гниль. Если вовремя заметить проблему, часть луковиц можно спасти, обработав их фунгицидами.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

