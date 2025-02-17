Как выбрать светодиодную лампу для растений и не потратить деньги впустую

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Светодиодные фитолампы становятся всё популярнее среди цветоводов. Однако вокруг них ходит множество мифов, которые мешают правильно выбрать освещение для растений. Давайте разберёмся, какие из них не имеют научного обоснования.

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

1. Ватты указывают на яркость

Миф: Чем больше мощность (Вт), тем ярче лампа.

Правда: Ватты показывают, сколько электричества потребляет лампа, а не насколько она яркая. Для оценки яркости важны люмены (Лм) и плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD).

2. Чем больше ватт на квадратный метр, тем лучше

Миф: Можно рассчитать необходимое освещение по принципу "15 Вт на 1 м²".

Правда: Ватты не отражают количество полезного света. Для выращивания растений важнее PPFD (измеряется в мкмоль/м²/с) и длина волны.

3. Лучшее освещение — имитация солнечного света

Миф: Фитолампа должна быть максимально похожа на солнечный свет.

Правда: Большая часть солнечного света (жёлтый и зелёный спектр) бесполезна для фотосинтеза. Растениям нужны красные (660 нм) и синие (450 нм) волны.

4. Светодиоды не нагреваются

Миф: Светодиоды работают без нагрева.

Правда: Около 20% энергии преобразуется в тепло, поэтому лампы требуют радиаторов охлаждения.

5. Синий — для роста, красный — для цветения

Миф: Вегетация требует синего света, цветение — красного.

Правда: Растения развиваются лучше при смешанном освещении. Разделение на фазы роста условно и не всегда оправдано.

6. Зеленый свет растениям не нужен

Миф: Растения его не поглощают.

Правда: Зелёный свет (500 нм) участвует в фотосинтезе и помогает свету проникать вглубь листвы.

7. Интенсивность света падает по закону обратных квадратов

Миф: При удвоении расстояния интенсивность падает в 4 раза.

Правда: Это верно для точечных источников света, но светодиодные лампы имеют широкий угол рассеивания, что делает этот закон неприменимым.

8. Светодиоды быстро выходят из строя

Миф: Они недолговечны.

Правда: Качественные светодиоды работают до 50 000 часов (~10 лет).

9. Бытовые светодиоды не подходят для растений

Миф: Обычные светодиоды не дают растениям нужного света.

Правда: Современные лампы мощностью от 4000 Лм и температурой 6500 К подходят для выращивания рассады и тенелюбивых растений.

10. Светодиодные лампы вредны для глаз

Миф: Их свет может ослепить.

Правда: Светодиоды безопасны, если не смотреть на них напрямую.

11. Светодиоды содержат опасные вещества

Миф: Они токсичны.

Правда: В отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не содержат ртути и подлежат переработке.

12. Светодиодные фитолампы слишком дорогие

Миф: Они неоправданно дороги.

Правда: Высокая цена компенсируется низким энергопотреблением и долговечностью.

Не все утверждения о фитолампах соответствуют реальности. Чтобы выбрать правильное освещение, обращайте внимание на PPFD, длину волн и спектр освещения, а не на мощность лампы в ваттах.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

