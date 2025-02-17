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Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта

2:50
Садоводство

Ампельные растения придают интерьеру воздушность, создают эффект зелёных водопадов и позволяют рационально использовать пространство. Но чтобы они оставались густыми и красивыми, важно соблюдать несколько правил ухода.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Как выбрать контейнер для ампельного растения

Правильный горшок — это половина успеха.

  • Размер имеет значение: слишком большой горшок удерживает лишнюю влагу, а маленький — быстро пересыхает.
  • Материал: пластиковые кашпо дольше удерживают влагу, а керамические обеспечивают лучшую аэрацию.
  • Крепление: надёжно закрепите кашпо, особенно если растение крупное.

Если подвешивать цветы не хочется, можно разместить их на полках, шкафах или специальных подставках.

Полив: не дайте растению пересохнуть

Ампельные растения быстро теряют влагу, поэтому регулярный полив особенно важен.

  • Проверяйте влажность почвы перед поливом. Один из способов — оценить вес кашпо.
  • Используйте горшки с дренажными отверстиями или вручную сливайте лишнюю воду.
  • В жаркое время поливайте чаще, но не допускайте застоя воды.

Как подкармливать ампельные растения

Для пышного роста и густоты побегов растениям нужны питательные вещества.

  • Весной и летом используйте удобрения с высоким содержанием азота.
  • Вносите подкормки раз в 2-3 недели.
  • Для удобства можно добавить в грунт пролонгированные удобрения в гранулах.

Очищение листвы от пыли и вредителей

Растения, расположенные на высоте, сложнее регулярно осматривать.

  • Периодически снимайте их с креплений и протирайте листья от пыли.
  • Проверяйте растение на наличие вредителей. При появлении желтых пятен или скрученных листьев проводите обработку инсектицидами.
  • Опрыскивайте растения для поддержания влажности.

Формирование пышной кроны: обрезка и укоренение побегов

Чтобы растение выглядело густым, нужна регулярная обрезка.

  • Весной и летом укорачивайте длинные побеги на треть длины.
  • Отщипывайте верхушки молодых стеблей для стимуляции боковых побегов.
  • Осенью и зимой обрезку лучше не проводить, чтобы не ослабить растение.

Альтернативный способ без стрижки — круговой метод. Закрепите длинные стебли в грунте с помощью шпилек, и они пустят дополнительные корни. Это создаст эффект пышного кустика.

Правильное размещение, полив, подкормки и обрезка — главные факторы, которые помогут вырастить здоровое и густое ампельное растение. Немного заботы — и ваш зелёный водопад будет радовать глаз круглый год!

Уточнения

А́мпельные расте́ния или ампели, — растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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