Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ампельные растения придают интерьеру воздушность, создают эффект зелёных водопадов и позволяют рационально использовать пространство. Но чтобы они оставались густыми и красивыми, важно соблюдать несколько правил ухода.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Как выбрать контейнер для ампельного растения

Правильный горшок — это половина успеха.

Размер имеет значение: слишком большой горшок удерживает лишнюю влагу, а маленький — быстро пересыхает.

имеет значение: слишком большой горшок удерживает лишнюю влагу, а маленький — быстро пересыхает. Материал : пластиковые кашпо дольше удерживают влагу, а керамические обеспечивают лучшую аэрацию.

: пластиковые кашпо дольше удерживают влагу, а керамические обеспечивают лучшую аэрацию. Крепление: надёжно закрепите кашпо, особенно если растение крупное.

Если подвешивать цветы не хочется, можно разместить их на полках, шкафах или специальных подставках.

Полив: не дайте растению пересохнуть

Ампельные растения быстро теряют влагу, поэтому регулярный полив особенно важен.

Проверяйте влажность почвы перед поливом. Один из способов — оценить вес кашпо.

Используйте горшки с дренажными отверстиями или вручную сливайте лишнюю воду.

В жаркое время поливайте чаще, но не допускайте застоя воды.

Как подкармливать ампельные растения

Для пышного роста и густоты побегов растениям нужны питательные вещества.

Весной и летом используйте удобрения с высоким содержанием азота.

Вносите подкормки раз в 2-3 недели.

Для удобства можно добавить в грунт пролонгированные удобрения в гранулах.

Очищение листвы от пыли и вредителей

Растения, расположенные на высоте, сложнее регулярно осматривать.

Периодически снимайте их с креплений и протирайте листья от пыли.

Проверяйте растение на наличие вредителей. При появлении желтых пятен или скрученных листьев проводите обработку инсектицидами.

Опрыскивайте растения для поддержания влажности.

Формирование пышной кроны: обрезка и укоренение побегов

Чтобы растение выглядело густым, нужна регулярная обрезка.

Весной и летом укорачивайте длинные побеги на треть длины.

Отщипывайте верхушки молодых стеблей для стимуляции боковых побегов.

Осенью и зимой обрезку лучше не проводить, чтобы не ослабить растение.

Альтернативный способ без стрижки — круговой метод. Закрепите длинные стебли в грунте с помощью шпилек, и они пустят дополнительные корни. Это создаст эффект пышного кустика.

Правильное размещение, полив, подкормки и обрезка — главные факторы, которые помогут вырастить здоровое и густое ампельное растение. Немного заботы — и ваш зелёный водопад будет радовать глаз круглый год!

Уточнения

А́мпельные расте́ния или ампели, — растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

