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Роскошная зелень для дома: 11 растений с гигантскими листьями

4:40
Садоводство

Крупнолистные растения мгновенно притягивают взгляд и создают атмосферу уюта. Они подходят как для просторных помещений, так и для небольших квартир, добавляя интерьеру природной гармонии. Если вам кажется, что ухаживать за такими зелёными гигантами сложно, спешим вас обрадовать — большинство из них довольно неприхотливы. Главное — выбрать правильное место и обеспечить базовый уход.

Спатифиллум
Фото: Own work by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Спатифиллум

11 комнатных растений с внушительными листьями

1. Стрелиция королевская (Strelitzia reginae)

Высокая, роскошная и минимально требовательная к уходу. Листья достигают 1 метра в длину, а само растение может вырасти до 3 метров. Цветение редкое, но невероятно красивое — цветки напоминают экзотических птиц.

Уход: яркий рассеянный свет, полив по мере подсыхания почвы.

2. Монстера деликатесная (Monstera deliciosa)

Популярное растение с огромными резными листьями, которые в просторных условиях могут достигать 60 см в длину.

Уход: любит свет, но не прямые солнечные лучи, умеренный полив. В тени листья могут расти без характерных разрезов.

3. Алоказия (Alocasia)

Её листья напоминают слоновьи уши и могут вырастать до 1,5 метров. Некоторые виды требуют высокой влажности.

Уход: равномерно влажная почва, тёплое место, избегать сквозняков.

4. Диффенбахия "Драгон Скейл" (Dieffenbachia 'Dragon Scale')

Эффектные листья с текстурой, напоминающей драконью чешую. Листовые пластины могут достигать 60 см.

Уход: яркий рассеянный свет, осторожный полив. Учтите, что сок растения ядовит!

5. Фикус лировидный (Ficus lyrata)

Считается одним из самых стильных растений для современного интерьера. Листья могут быть длиной до 45 см, а высота растения в помещении — до 2 метров.

Уход: светлое место, умеренный полив, протирать листья от пыли.

6. Фикус каучуконосный (Ficus elastica)

Крупные глянцевые листья делают его классическим выбором для дома. При обрезке формируется красивое деревце.

Уход: любит яркий свет, но выживет и в полутени, умеренный полив.

7. Комнатный банан (Musa spp.)

Листья длиной до 3 метров и настоящий тропический вид. Некоторые сорта могут даже давать плоды.

Уход: обильный полив, много света, высокая влажность.

8. Калатея круглолистная (Calathea orbifolia)

Листья этого растения похожи на произведение искусства — крупные, округлые, с зелёными и серебристыми полосами.

Уход: влажный воздух, защита от сквозняков, рассеянный свет.

9. Ликуала большая (Licuala grandis)

Пальма с листьями-веерами до 60 см в диаметре. Встречается редко, но при правильном уходе растёт без проблем.

Уход: рассеянный свет, регулярный полив, защита от сквозняков.

10. Филодендрон двоякоперистый (Philodendron bipinnatifidum)

Листья с глубокими рассечениями могут достигать 60 см в длину. Это растение отлично смотрится в просторных комнатах.

Уход: влажная почва, яркий рассеянный свет, просторный горшок.

11. Спатифиллум "Сенсейшн" (Spathiphyllum 'Sensation')

Редкий вид спатифиллума с крупными рельефными листьями, достигающими 80 см. Цветёт редко, но выглядит эффектно.

Уход: тень или полутень, регулярный полив, высокая влажность.

Как выбрать крупнолистное растение для дома?

Перед покупкой учтите три ключевых момента:

  • Размер помещения — некоторые растения могут вырастать до 2-3 метров.
  • Условия ухода — есть виды, которым нужна высокая влажность или яркий свет.
  • Особенности содержания — токсичность (если в доме есть дети или животные).

Крупнолистные растения могут стать настоящей изюминкой интерьера, добавляя свежести и уюта. Независимо от вашего опыта, среди этих 11 видов вы найдёте тот, который идеально впишется в ваш дом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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