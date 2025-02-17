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Всё делаете правильно, но фикус не растёт? Возможно, причина в этом

5:06
Садоводство

Фикус — одно из самых популярных растений для дома. Он неприхотлив, хорошо адаптируется к разным условиям и радует пышной листвой. Однако иногда его рост останавливается, и это вызывает беспокойство у владельцев. Причин может быть несколько — от естественных циклов до нехватки света или неправильного полива. Разбираемся, что делать, если ваш фикус перестал выпускать новые побеги.

Фикус
Фото: David Stang by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус

Как быстро растёт фикус?

Скорость роста фикуса зависит от вида, условий содержания и ухода. В среднем прирост составляет от 5 до 60 см в год. Например:

  • Фикус Бенджамина может расти на 20-60 см ежегодно.
  • Фикус лировидный (фикус-лира) даёт прирост 30-60 см в год.
  • Фикус каучуконосный (эластика) растёт медленнее — около 20-30 см за год.

Если ваш фикус не даёт новых побегов в течение длительного времени, это повод обратить внимание на условия его содержания.

9 причин, почему фикус не растёт

1. Естественный цикл роста

Фикус не растёт равномерно круглый год. Осенью и зимой его развитие замедляется из-за сокращения светового дня. Весной, когда становится больше света, рост должен возобновиться. Если растение здорово, но не выпускает новые листья в холодное время года, беспокоиться не стоит.

2. Недостаток освещения

Фикусы любят яркий рассеянный свет. Если растение стоит в тени, его рост замедляется. Для активного развития разместите его у южного или западного окна. Если естественного света мало, используйте фитолампы.

3. Ошибки в поливе

  • Недостаток влаги приводит к замедлению роста. Если почва слишком сухая, фикус не получает достаточного питания.
  • Чрезмерный полив может вызвать корневую гниль, из-за чего растение перестаёт развиваться.
  • Важно проверять влажность почвы перед поливом. Верхний слой должен подсохнуть на 2-3 см.

4. Нападение вредителей

Фикусы могут страдать от тли, трипсов, щитовок, паутинных клещей. Вредители высасывают сок из листьев, ослабляя растение. Регулярно осматривайте фикус и при необходимости обрабатывайте его инсектицидами.

5. Болезни и грибковые инфекции

Высокая влажность и застой воды могут спровоцировать появление грибка. Если на листьях появляются пятна, растение сбрасывает листву, а рост замедляется — это может быть признаком инфекции. В таком случае помогут фунгициды и контроль уровня влажности.

6. Неудовлетворительное качество почвы

Если грунт слишком плотный, плохо пропускает воздух и влагу, корни не могут нормально работать. Фикусу нужен рыхлый, дренированный субстрат. Если почва используется более трёх лет, её стоит заменить.

7. Неподходящая температура

Фикусы предпочитают температуру в диапазоне +15…+24°C. Резкие перепады, холодные сквозняки или жара могут остановить рост. Держите растение подальше от батарей и кондиционеров.

8. Нехватка питания

С течением времени почва истощается, и фикусу не хватает питательных веществ. Подкармливать его стоит весной и летом 1 раз в 3-4 недели комплексными удобрениями с формулой 10:10:10. Осенью и зимой подкормки сокращают.

9. Отсутствие пересадки

Если корни заполнили весь горшок, им не хватает места для роста. Признак того, что пора пересадить фикус — корни видны на поверхности грунта или выходят через дренажные отверстия. Молодые растения пересаживают раз в 1-2 года, взрослые — раз в 3-4 года.

Как заставить фикус расти быстрее?

Если ваш фикус перестал развиваться, попробуйте следующее:

  • Переставьте его в более светлое место.
  • Отрегулируйте полив (почва должна просыхать между поливами).
  • Убедитесь, что нет вредителей и болезней.
  • Пересадите растение в свежий грунт.
  • Весной начните регулярные подкормки.
  • При необходимости проведите обрезку, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Фикус — неприхотливое растение, но его рост может замедляться из-за нехватки света, воды, питания или неподходящей температуры. Чтобы деревце снова начало выпускать листья, достаточно скорректировать условия ухода и создать для него комфортную среду.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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