Хойя в доме: как вырастить эту восковую красавицу без хлопот

Хойя — одно из самых универсальных комнатных растений. Её гибкие побеги можно направлять по опоре, формировать зелёные "водопады" в подвесных кашпо или даже пускать горизонтально по полкам. Главное — создать комфортные условия, и тогда хойя порадует не только красивыми листьями, но и продолжительным цветением.
Род Hoya насчитывает более 50 признанных видов и ещё около 450 спорных представителей. Среди них есть как лианы, так и кустарники, но в домашнем цветоводстве популярнее всего именно вьющиеся формы.
Самые известные виды:
Каждый вид отличается формой листьев, скоростью роста и требованиями к условиям содержания, но в целом хойи не требуют сложного ухода.
Несмотря на тропическое происхождение, хойя хорошо адаптируется к комнатным условиям. Главное — правильно выбрать место и соблюдать режим ухода.
Хойя чувствительна к застою влаги, поэтому важно выбрать лёгкий, хорошо дренированный субстрат. Подойдёт смесь на основе торфа с добавлением:
Горшок лучше выбирать небольшой, так как в просторных ёмкостях хойя может плохо расти.
Подкормки проводят с марта по октябрь:
Самый надёжный способ — черенкование. Весной или осенью срезают черенки с 2-3 междоузлиями, удаляют нижние листья и подсушивают срез. Укоренять можно:
При температуре 20-25°C корни появляются через 3-4 недели.
Основные враги хойи — мучнистый червец, паутинный клещ, щитовка и трипсы. Регулярный осмотр поможет выявить вредителей на ранней стадии. Обработку проводят инсектицидами (например, Bona Forte).
Если у хойи появляются пятна, листья желтеют или теряют тургор — это может быть связано с:
Хойя — одно из самых неприхотливых и декоративных комнатных растений. При правильном уходе она будет радовать не только густой листвой, но и красивыми ароматными цветками. Главное — не переусердствовать с поливом и выбрать для неё постоянное место в доме.
Хо́йя (лат. Hóya) — род вечнозелёных тропических растений, лиан и кустарников, подсемейства Ластовневые (Asclepiadoideae) семейства Кутровые (Apocynaceae).
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