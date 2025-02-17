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Хойя в доме: как вырастить эту восковую красавицу без хлопот

4:16
Садоводство

Хойя — одно из самых универсальных комнатных растений. Её гибкие побеги можно направлять по опоре, формировать зелёные "водопады" в подвесных кашпо или даже пускать горизонтально по полкам. Главное — создать комфортные условия, и тогда хойя порадует не только красивыми листьями, но и продолжительным цветением.

Хойя
Фото: flickr.com by Beatrice Murch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хойя

Популярные виды хойи

Род Hoya насчитывает более 50 признанных видов и ещё около 450 спорных представителей. Среди них есть как лианы, так и кустарники, но в домашнем цветоводстве популярнее всего именно вьющиеся формы.

Самые известные виды:

  • Хойя мясистая (Hoya carnosa) — её часто называют "восковым плющом" за глянцевые листья и цветки-звёздочки с восковым блеском.
  • Хойя Керра (Hoya Kerrii) — выделяется сердцевидными листьями и медленным ростом.
  • Хойя прекрасная (Hoya bella) — миниатюрная, с обильным цветением.
  • Хойя многоцветковая (Hoya multiflora) — цветёт крупными жёлто-белыми соцветиями.
  • Хойя императорская (Hoya imperialis) — с крупными эффектными цветками.

Каждый вид отличается формой листьев, скоростью роста и требованиями к условиям содержания, но в целом хойи не требуют сложного ухода.

Создаём идеальные условия для хойи

Несмотря на тропическое происхождение, хойя хорошо адаптируется к комнатным условиям. Главное — правильно выбрать место и соблюдать режим ухода.

Освещение и температура

  • Предпочитает рассеянный свет. Оптимально размещать на юго-восточных или юго-западных окнах.
  • На южных окнах требуется лёгкое притенение (например, тюлевой занавеской).
  • Хойя не любит частых перестановок, особенно во время цветения. Менять её местоположение без необходимости не стоит.
  • Оптимальная температура:
    • Летом — 18-30°C.
    • Зимой — 16-20°C (но не ниже 12°C).

Грунт и ёмкость

Хойя чувствительна к застою влаги, поэтому важно выбрать лёгкий, хорошо дренированный субстрат. Подойдёт смесь на основе торфа с добавлением:

  • перлита или вермикулита;
  • мелкого керамзита;
  • резаного сфагнума;
  • древесного угля.

Горшок лучше выбирать небольшой, так как в просторных ёмкостях хойя может плохо расти.

Полив и подкормки

  • Весной и летом поливают часто, но дают почве просыхать на 1-1,5 см.
  • Зимой полив сокращают, позволяя грунту высыхать на 3-4 см.
  • Чрезмерный полив опасен! Лишняя влага может привести к корневой гнили.

Подкормки проводят с марта по октябрь:

  • Весной и летом — 1 раз в 2-3 недели.
  • Зимой — 1 раз в 1,5-2 месяца или вовсе прекращают.
  • Используют удобрения для декоративно-цветущих растений.

Размножение хойи

Самый надёжный способ — черенкование. Весной или осенью срезают черенки с 2-3 междоузлиями, удаляют нижние листья и подсушивают срез. Укоренять можно:

  • в воде;
  • в субстрате из песка, перлита, сфагнума.

При температуре 20-25°C корни появляются через 3-4 недели.

Болезни и вредители

Основные враги хойи — мучнистый червец, паутинный клещ, щитовка и трипсы. Регулярный осмотр поможет выявить вредителей на ранней стадии. Обработку проводят инсектицидами (например, Bona Forte).

Если у хойи появляются пятна, листья желтеют или теряют тургор — это может быть связано с:

  • солнечными ожогами,
  • переувлажнением,
  • резкими изменениями температуры.

Хойя — одно из самых неприхотливых и декоративных комнатных растений. При правильном уходе она будет радовать не только густой листвой, но и красивыми ароматными цветками. Главное — не переусердствовать с поливом и выбрать для неё постоянное место в доме.

Уточнения

Хо́йя (лат. Hóya) — род вечнозелёных тропических растений, лиан и кустарников, подсемейства Ластовневые (Asclepiadoideae) семейства Кутровые (Apocynaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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