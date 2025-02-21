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Эти растения — природный отпугиватель капустной белянки: вредители даже не подойдут

1:26
Садоводство

Капустная белянка — главный враг вашего урожая капусты. Её гусеницы активно поедают листья и кочаны, нанося значительный ущерб. Хотя на рынке представлено множество химических средств для борьбы с этим вредителем, существуют простые и безопасные методы защиты, основанные на правильном подборе соседних растений.

Капуста савойская
Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста савойская

Ароматные защитники: зелень

Ряд пряных трав обладает способностью отпугивать капустную белянку благодаря своему сильному аромату. Рассмотрим некоторые из них:

  • Укроп: его насыщенный запах не по душе вредителям.
  • Петрушка: её аромат также действует отпугивающе на бабочек.
  • Фенхель: способен защитить капусту от нежелательных гостей.

Посадка этих трав рядом с капустой снижает вероятность откладки яиц белянкой на листьях.

Овощные союзники

Некоторые овощные культуры могут стать отличными соседями для капусты, обеспечивая ей дополнительную защиту:

  • Помидоры: их присутствие на грядке отпугивает капустную белянку.
  • Баклажаны: также способствуют снижению риска нападения вредителей.

Выращивание этих овощей вблизи капусты помогает защитить её от гусениц и сохранить урожай.

Использование таких природных методов защиты не только эффективно, но и безопасно для окружающей среды и вашего здоровья.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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