Эти растения — природный отпугиватель капустной белянки: вредители даже не подойдут

Капустная белянка — главный враг вашего урожая капусты. Её гусеницы активно поедают листья и кочаны, нанося значительный ущерб. Хотя на рынке представлено множество химических средств для борьбы с этим вредителем, существуют простые и безопасные методы защиты, основанные на правильном подборе соседних растений.
Ряд пряных трав обладает способностью отпугивать капустную белянку благодаря своему сильному аромату. Рассмотрим некоторые из них:
Посадка этих трав рядом с капустой снижает вероятность откладки яиц белянкой на листьях.
Некоторые овощные культуры могут стать отличными соседями для капусты, обеспечивая ей дополнительную защиту:
Выращивание этих овощей вблизи капусты помогает защитить её от гусениц и сохранить урожай.
Использование таких природных методов защиты не только эффективно, но и безопасно для окружающей среды и вашего здоровья.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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