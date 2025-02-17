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Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири

2:55
Садоводство

Арбузы в Сибири? Да, это возможно! Селекционеры вывели скороспелые сорта, способные давать урожай даже в условиях короткого и прохладного лета. Главное — выбрать правильный сорт и создать оптимальные условия.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Как выбрать сорт арбуза для Сибири?

  1. Скороспелость. Важно, чтобы плоды успели созреть за 60-80 дней.
  2. Районированность. Сорта, адаптированные к климату Сибири, обладают повышенной устойчивостью.
  3. Способ выращивания. В открытом грунте хорошо растут только ультраскороспелые сорта. В теплице можно попробовать даже южные гибриды.
  4. Размер плодов. Средние и небольшие ягоды (1,5-4 кг) созревают быстрее и успевают набрать сладость.

Лучшие сорта арбузов для Сибири

Среди проверенных сибирскими дачниками сортов выделяют:

  • Сибирские огни — раннеспелый сорт, идеально подходящий для открытого грунта. Компактные плоды (1-2,5 кг), тонкая корка, насыщенно-красная мякоть.
  • Огонек — старый, проверенный временем сорт, выведенный в 1960 году. Созревает за 70-85 дней, плоды небольшие (около 2 кг), но очень сладкие.
  • Русич — ранний сорт, устойчивый к засухе и транспортировке. Плоды формируются за 65-85 дней, кожура плотная, что продлевает срок хранения.
  • Топ Ган — зарубежный ранний гибрид (55-75 дней), хорошо растет в теплицах и открытом грунте. Средний вес — 4-6 кг.
  • Кримсон Свит — один из самых популярных сортов, созревает за 70-80 дней, отличается отличным вкусом и нежной алой мякотью.
  • Продюсер ПВП — улучшенная версия Кримсон Свит, с крупными (до 10 кг) и сладкими плодами.

Как выращивать арбузы в Сибири?

  1. Рассадный способ. Важно высаживать рассаду, а не семена в грунт. Это ускорит созревание.
  2. Теплые грядки и парники. В открытом грунте арбузы удаются только в теплое лето, поэтому лучше использовать укрытие.
  3. Прививка на лагенарию. Этот метод позволяет выращивать даже южные сорта. Привитые арбузы устойчивее к холоду и болезням.
  4. Подкормки. Используйте комплексные удобрения, чтобы растения активно развивались.

Выращивание арбузов в Сибири — вполне реально, если правильно выбрать сорт и обеспечить растениям комфортные условия. Даже в короткое лето можно получить сладкие и сочные плоды!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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