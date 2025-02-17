Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири

Арбузы в Сибири? Да, это возможно! Селекционеры вывели скороспелые сорта, способные давать урожай даже в условиях короткого и прохладного лета. Главное — выбрать правильный сорт и создать оптимальные условия.
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Арбузы
Как выбрать сорт арбуза для Сибири?
Скороспелость. Важно, чтобы плоды успели созреть за 60-80 дней.
Районированность. Сорта, адаптированные к климату Сибири, обладают повышенной устойчивостью.
Способ выращивания. В открытом грунте хорошо растут только ультраскороспелые сорта. В теплице можно попробовать даже южные гибриды.
Размер плодов. Средние и небольшие ягоды (1,5-4 кг) созревают быстрее и успевают набрать сладость.
Лучшие сорта арбузов для Сибири
Среди проверенных сибирскими дачниками сортов выделяют: