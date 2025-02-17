Чтобы гербера не увядала — соблюдайте одно простое правило

4:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гербера — это яркий цветок, который может радовать своей красотой несколько месяцев в году. Но чтобы он чувствовал себя комфортно в домашних условиях, важно учитывать его природные циклы и особенности ухода. Как правильно выращивать герберу, какие условия ей необходимы и как выбрать здоровое растение при покупке?

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гербера

Как цветет гербера дома: природный цикл развития

Этот цветок имеет четкий жизненный ритм, который важно соблюдать, чтобы продлить его цветение:

— Период цветения приходится на конец лета и осень (с августа по октябрь).

— После цветения гербера уходит в покой (с ноября до февраля), набираясь сил.

— В конце февраля начинается активный рост — в это время нужно увеличивать полив и вносить подкормки.

Важно! Если не давать растению отдыхать зимой, оно быстро истощится и через пару лет погибнет.

Как выбрать герберу в магазине: 5 важных нюансов

Перед покупкой растения стоит обратить внимание на следующие моменты:

— Цветки должны выглядеть свежими, без повреждений и признаков увядания.

— Листья и почва не должны содержать вредителей или следов болезней.

— Грунт в горшке должен быть слегка влажным, а не пересушенным.

— Молодое растение легче адаптируется, чем взрослый цветок.

— Покупать герберу лучше в теплое время года, чтобы избежать подмерзания при транспортировке.

Сразу после покупки не стоит пересаживать цветок. Пусть он привыкнет к новым условиям. Первые 10 дней достаточно поливать по необходимости и держать при температуре +15…+24 °C.

Выбор горшка и грунта для герберы

Гербера любит просторные, хорошо дренированные горшки. Оптимальный вариант — глиняный, так как он лучше пропускает воздух и удерживает влагу. Новый горшок должен быть на 2-4 см больше предыдущего, с обязательными дренажными отверстиями.

Идеальный грунт для герберы — легкий и питательный. Подойдут магазинные смеси "для азалий" или универсальный цветочный субстрат. Можно приготовить почву самостоятельно:

— 2 части листовой или садовой земли,

— 1 часть верхового торфа,

— по 1 части песка и вермикулита.

Три главных условия успешного выращивания

— Освещение. Гербера любит яркий, но рассеянный свет. Если окно выходит на юг, в жару цветок лучше притенять. Северные окна требуют дополнительной подсветки зимой.

— Влажность воздуха. В теплое время года цветку нужно 60-70% влажности. Опрыскивать можно только листья, избегая попадания воды на цветки.

— Температура. Летом +18…+26 °C, зимой — не ниже +12 °C, иначе растение начнет болеть.

Как ухаживать за герберой дома

— Полив. Летом поливают регулярно, но без застоя воды. Осенью и зимой полив сокращают. Лучше лить воду под корень или в поддон, чтобы избежать загнивания розетки.

— Обрезка. Засохшие листья и увядшие цветоносы аккуратно удаляют, чтобы стимулировать рост новых бутонов.

— Подкормки. Весной и летом удобряют каждые 10-14 дней, осенью и зимой — раз в месяц или реже.

Какие болезни угрожают гербере?

Растение может пострадать от мучнистой росы, фитофторы, серой гнили или хлороза. Среди вредителей встречаются тля, белокрылка, паутинный клещ. От насекомых помогают препараты "Актара" и "Искра", а при паутинном клеще — мыльный раствор и обработка "Актелликом".

Соблюдая эти простые рекомендации, можно наслаждаться яркими цветами герберы долгие годы!

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

