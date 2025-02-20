Тёплая земля — счастливые томаты: когда пересаживать рассаду, чтобы не загубить урожай

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание томатов в теплице — это не только способ получить ранний урожай, но и настоящее искусство. Одной из главных ошибок садоводов является неправильный выбор времени для посадки.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Если поторопиться, рассада может замёрзнуть, если опоздать — замедлится её рост и плодоношение. Чтобы избежать этих проблем, важно учитывать температуру, погодные условия и даже фазы Луны.

Оптимальные условия для высадки

Перед тем как перенести рассаду в теплицу, нужно убедиться, что почва прогрелась до 8-10°C, а дневная температура держится на уровне 15°C и выше. Ночью показатели не должны опускаться ниже 5-8°C. Если высадить растения слишком рано, их рост замедлится, а риск болезней возрастёт.

Когда сажать помидоры в теплицу в 2025 году

Опытные садоводы советуют ориентироваться не только на погодные условия, но и на лунный календарь. Считается, что это помогает рассаде быстрее адаптироваться и даёт более обильный урожай. В 2025 году благоприятными днями для посадки томатов в теплицу считаются:

Апрель: 4-11, 15, 18-20, 23-24, 28

Май: 1-10, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29

Июнь: 2-9, 12-14, 17-18, 21-22, 26, 29-30

Но важно помнить: главный ориентир — это температура воздуха и почвы, а не просто дата в календаре.

Подготовка рассады и теплицы

Чтобы рассада лучше перенесла пересадку, за 1-2 недели до высадки её начинают закаливать. Растения выносят на свежий воздух, постепенно увеличивая время их пребывания вне помещения. Это снижает стресс после пересадки и повышает их выносливость.

Также важно подготовить саму теплицу:

Перекопать и удобрить почву (перегной, зола, суперфосфат).

Проверить её влажность и прогревание.

Убедиться, что конструкция теплицы в порядке, а укрывной материал пропускает достаточно света.

Полезные советы по посадке

Не загущайте посадки. Оптимальное расстояние между кустами — 50 см. Глубина посадки — не более 5 см от первой пары листьев, иначе растение будет тратить силы на наращивание корней. Полив в день посадки — минимальный! Лучше слегка увлажнить лунку, но не заливать землю. Сразу после посадки не удобряйте. Первая подкормка нужна через 10-14 дней, когда растения укоренятся.

Если следовать этим простым рекомендациям, рассада быстро пойдёт в рост, и уже через несколько недель на кустах появятся первые завязи.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

