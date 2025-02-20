Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не возвращать кредит банку: аналитик раскрыла законную схему
ВСУ могут готовить наступление на Брянскую область
Без комков и зазоров: как наклеить ресницы так, чтобы их не отличить от натуральных
Особенности оформления детского стола на день рождения: советы и идеи
Зря боитесь ям — подвеска ломается не от них, а от этих ошибок
Маникюр для хвостатого друга: как правильно стричь когти собаке
Варианты наружного дизайна, от которых эксперты советуют отказаться
Какое молоко лучше: животное или растительное, ответ эксперта
Домашняя аптечка: как правильно навести порядок в лекарствах и таблетках

Тёплая земля — счастливые томаты: когда пересаживать рассаду, чтобы не загубить урожай

3:07
Садоводство

Выращивание томатов в теплице — это не только способ получить ранний урожай, но и настоящее искусство. Одной из главных ошибок садоводов является неправильный выбор времени для посадки.

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Если поторопиться, рассада может замёрзнуть, если опоздать — замедлится её рост и плодоношение. Чтобы избежать этих проблем, важно учитывать температуру, погодные условия и даже фазы Луны.

Оптимальные условия для высадки

Перед тем как перенести рассаду в теплицу, нужно убедиться, что почва прогрелась до 8-10°C, а дневная температура держится на уровне 15°C и выше. Ночью показатели не должны опускаться ниже 5-8°C. Если высадить растения слишком рано, их рост замедлится, а риск болезней возрастёт.

Когда сажать помидоры в теплицу в 2025 году

Опытные садоводы советуют ориентироваться не только на погодные условия, но и на лунный календарь. Считается, что это помогает рассаде быстрее адаптироваться и даёт более обильный урожай. В 2025 году благоприятными днями для посадки томатов в теплицу считаются:

  • Апрель: 4-11, 15, 18-20, 23-24, 28
  • Май: 1-10, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29
  • Июнь: 2-9, 12-14, 17-18, 21-22, 26, 29-30

Но важно помнить: главный ориентир — это температура воздуха и почвы, а не просто дата в календаре.

Подготовка рассады и теплицы

Чтобы рассада лучше перенесла пересадку, за 1-2 недели до высадки её начинают закаливать. Растения выносят на свежий воздух, постепенно увеличивая время их пребывания вне помещения. Это снижает стресс после пересадки и повышает их выносливость.

Также важно подготовить саму теплицу:

  • Перекопать и удобрить почву (перегной, зола, суперфосфат).
  • Проверить её влажность и прогревание.
  • Убедиться, что конструкция теплицы в порядке, а укрывной материал пропускает достаточно света.

Полезные советы по посадке

  1. Не загущайте посадки. Оптимальное расстояние между кустами — 50 см.
  2. Глубина посадки — не более 5 см от первой пары листьев, иначе растение будет тратить силы на наращивание корней.
  3. Полив в день посадки — минимальный! Лучше слегка увлажнить лунку, но не заливать землю.
  4. Сразу после посадки не удобряйте. Первая подкормка нужна через 10-14 дней, когда растения укоренятся.

Если следовать этим простым рекомендациям, рассада быстро пойдёт в рост, и уже через несколько недель на кустах появятся первые завязи.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Как не возвращать кредит банку: аналитик раскрыла законную схему
ВСУ могут готовить наступление на Брянскую область
Без комков и зазоров: как наклеить ресницы так, чтобы их не отличить от натуральных
Особенности оформления детского стола на день рождения: советы и идеи
Зря боитесь ям — подвеска ломается не от них, а от этих ошибок
Маникюр для хвостатого друга: как правильно стричь когти собаке
Варианты наружного дизайна, от которых эксперты советуют отказаться
Какое молоко лучше: животное или растительное, ответ эксперта
Домашняя аптечка: как правильно навести порядок в лекарствах и таблетках
Туристическая ловушка: как рестораны обманывают иностранных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.