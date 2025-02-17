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Юкка в доме – красота и чистый воздух! Как ухаживать за растением

1:42
Садоводство

Юкка — это вечнозелёное субтропическое растение, часто называемое ложной пальмой из-за внешнего сходства с настоящими пальмами. Родом из Северной Америки, юкка стала популярным комнатным растением благодаря своей неприхотливости и декоративному виду.

Юкка
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юкка

Условия выращивания юкки в домашних условиях:

  • Освещение: юкка предпочитает яркий, но рассеянный свет. Идеальным местом для неё станут окна, выходящие на восток или запад.

  • Температура: в весенне-летний период оптимальная температура составляет +20…+25°C, зимой — около +12°C.

  • Полив: поливать растение следует после просыхания верхнего слоя почвы на глубину около 5 см.

  • Влажность воздуха: юкка устойчива к сухому воздуху, но периодическое опрыскивание пойдёт ей на пользу.

Пересадка и размножение:

  • Пересадка: молодые растения рекомендуется пересаживать ежегодно весной, взрослые — раз в 2-3 года. При пересадке важно обеспечить хороший дренаж.

  • Размножение: юкку можно размножать черенками, боковыми отростками или семенами. Наиболее простой способ — укоренение верхушечных черенков.

Возможные проблемы:

  • Пожелтение листьев: может быть связано с недостаточным освещением или избыточным поливом.

  • Сухие кончики листьев: часто возникают из-за слишком сухого воздуха или недостаточного полива.

При соблюдении этих рекомендаций юкка будет радовать вас своим экзотическим видом и станет украшением любого интерьера.

Уточнения

Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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