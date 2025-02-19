Листья перца осыпаются, а вы грешите на погоду? На самом деле виновник намного коварнее

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы заметили, что у вашего перца начали опадать листья? Это тревожный сигнал, указывающий на возможные проблемы с растением. Одной из скрытых причин такого "листопада" может быть атака насекомых-вредителей.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарский перец

Вредители, вызывающие опадение листьев

Первым шагом в спасении перца является тщательный осмотр растения, включая опавшие листья. Если вы обнаружили тлю, рекомендуется обработать посадки препаратом "Актара". Тля питается соком растения, ослабляя его и приводя к опадению листвы.

Еще одними нежелательными гостями могут быть клещи. При их нападении листья сначала усыхают, а затем опадают. Для борьбы с клещами на комнатных растениях применяют коллоидную серу, а в условиях открытого грунта или теплицы — препарат "Аполло". Важно провести две обработки с интервалом в 10 дней для полного уничтожения вредителей.

Меры предосторожности при обработке

После применения химических средств защиты следует помнить, что плоды перца нельзя употреблять в пищу в течение месяца. Поэтому рекомендуется собрать урожай до начала обработки.

Профилактика нападения вредителей

Чтобы предотвратить повторное появление вредителей, следует:

Регулярно осматривать растения на наличие признаков поражения.

Поддерживать оптимальные условия выращивания, такие как правильный полив и достаточное освещение.

Применять профилактические обработки биологическими средствами защиты.

Заботясь о своих растениях и своевременно реагируя на признаки заболеваний или повреждений, вы обеспечите здоровый рост и богатый урожай перца.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

